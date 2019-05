vor 49 Min.

Wann läuft das DFB-Pokalfinale im TV? Datum, Uhrzeit, Live-Übertragung

DFB-Pokalfinale 2019: Der RB Leipzig empfängt morgen den FC Bayern München. Wir verraten Datum, Uhrzeit und TV-Übertragung: Free-TV oder Pay-TV?

DFB-Pokalfinale wann: TV-Übertragung im Free-TV? Datum & Uhrzeit: Das Finale des DFB-Pokals verspricht 2019 jede Menge Spannung dank einer hochkarätigen Besetzung. Herausforderer des DFB-Rekord-Pokalsiegers FC Bayern München ist der aufstrebende Club des Red Bull-Imperiums RB Leipzig. Fans fiebern bereits dem Endspiel entgegen.

Beim morgigen DFB-Pokalfinale gibt es gleich zwei historische Chancen: Schlägt Trainer Niko Kovac die Leipziger, dann wäre er der Erste im deutschen Fußball, der sowohl als Spieler als auch als Trainer das Double holt. Außerdem hat der RB Leipzig als erster Verein aus den neuen Bundesländern die Chance den DFB-Pokal zu gewinnen. Den letzten Sieg holte der Dresdner SC mit einem 2:1 gegen Schalke 04 am 2. November 1941.

Die Generalprobe für das DFB-Pokalfinale fand am 11. Mai 2019 statt. Das Bundesligaduell zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München ging 0:0 aus.

DFB-Pokalfinale 2019: Datum und Uhrzeit

Datum: Das Finale des DFB-Pokals findet übrigens am 25. Mai 2019 in Berlin im Olympiastadion statt

Das Finale des DFB-Pokals findet übrigens am 25. Mai 2019 in Berlin im Olympiastadion statt Uhrzeit: Anpfiff zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig ist um 20 Uhr

RB Leipzig - FC Bayern München, 20 Uhr, live im TV und Stream in der ARD/das Erste

DFB Pokalfinale 2918: FC Bayern - RB Leipzig live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das DFB-Pokalfinale wird wie in den vergangenen Jahren live in der Übertragung im TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein. Im Free-TV kommt das Spiel zwischen dem FC Bayern und dem RB Leipzig in der ARD live im TV und Stream in der Mediathek. Auch im Pay-TV wird das Endspiel im deutschen Pokal live zu sehen sein und das auf Sky und nicht auf DAZN: Sky und SkyGo zeigen die Partie live im TV, Fernsehen und Live-Stream - DAZN zeigt kein DFB-Pokal im deutschen Fernsehen.

DFB-Pokalfinale wo? Ort des Endspiels ist wie gewohnt Berlin

Das Finale des DFB-Pokals steigt traditionsgemäß in Berlin im Olympiastadion. Seit der Saison 1984/1985 fand jedes Endspiel dort statt. Zuvor wurde noch gewechselt zwischen verschiedenen Stadien. Sogar im alten Augsburger Rosenaustadion fand einmal ein Finale statt.

Die Sieger der letzten 5 Finals

2013/14 17. Mai 2014 FC Bayern München

2014/15 30. Mai 2015 VfL Wolfsburg

2015/16 21. Mai 2016 FC Bayern München

2016/17 27. Mai 2017 Dortmund Borussia Dortmund

2017/18 19. Mai 2018 Eintracht Frankfurt

