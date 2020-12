Was Fußballtrainer mit guten Christen gemeinsam haben

Schalker müssten sich nicht fürchten, denn der Retter offenbare sich jenen, die an ihn glaubten, schreibt Tilmann Mehl.

Man stelle sich nur vor, dieser Engel hätte vor etwas mehr als 2000 Jahren nicht ein paar schlotternde Schäfer vor sich stehen gehabt, sondern beispielsweise Friedhelm Funkel. Der Himmelsgesandte hätte sich den prägnantesten Teil seiner Ansprache sparen können. Von wegen: Fürchtet Euch nicht! Ein Friedhelm Funkel kennt keine Angst. Wer sich zutraut, den TSV 1860 München zu trainieren, den schockt auch kein Engelchen.

Spannend wäre auch gewesen, wie Funkel reagiert hätte, wenn ihm verkündet worden wäre, dass der Retter geboren sei. Welche Position? Linksfuß? Kopfballstark?

Die Trainer trennen die Guten von den Schlechten

Trainer darf man sich als gute Christen vorstellen. Wird ihr Glaube auch noch so oft auf harte Proben gestellt, niemals verzweifeln sie. Derzeit sucht beispielsweise der FC Schalke mal wieder nach einem neuen Trainer. Neben Funkel gelten auch noch weitere erfahrene Fahrensmänner als Kandidaten. Würden sie sich rein auf die Kraft des Faktischen verlassen, Schalke würde auch das kommende Osterfest ohne Coach feiern. Trainern aber ist eine seltene Gabe zu Eigen: Gottvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in immer jene Spieler, die auf den Platz geschickt werden. Sie sind es, die die Guten trennen von den Schlechten. Und das Woche für Woche. Auch wenn ihr Team Niederlage an Niederlage fügt, der Glaube bleibt. Man wolle nicht davonlaufen, sagen sie dann. Hosianna! Nur Misanthropen glauben, dass diese Einstellung mit ansonsten ausbleibenden Gehaltszahlungen zu tun hat.

Trainer glauben an ihre eigenen Fähigkeiten

Sollte irgendwann aber doch ein ungläubiger Vorstand den Stab brechen: Ein Trainer ist nicht nachtragend. Rechte Wange, linke Wange. Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten ist unerschütterlich. Dann kommt demnächst eben ein anderer Verein in den Genuss der guten Tat. Und das wieder und wieder. Gerne auch an alten Wirkungsstätten, wenn der Glaube mal wieder aufgefrischt werden muss. Jupp Heynckes beispielsweise heuerte vier Mal in München an.

Ihr Schalker also: Der Retter offenbart sich jenen, die an ihn glauben. Fürchtet Euch nicht! Außer die Wahl fällt auf Felix Magath.

Lesen Sie mehr dazu:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen