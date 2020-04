17:18 Uhr

Wegen Corona: Der Doping-Test soll nun per Videoanruf stattfinden

Der Doping-Test soll in Zeiten von Corona künftig per Videoanruf stattfinden.

Plus Weil die Doping-Fahnder in Corona-Zeiten nicht mehr durchs Land reisen können, setzen sie auf ein neues Verfahren: Überwachung per Videoübertragung.

Von Andreas Kornes

Dopingkontrolleure, die quer durchs Land von Tür zu Tür fahren und Sportler kontrollieren, gibt es seit Beginn der Corona-Krise nicht mehr. Die Aussetzung betrifft alle Sportarten. Das in den Augen vieler Kritiker ohnehin lückenhafte Kontrollsystem ist derzeit also lahmgelegt. Die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) versucht sich nun an einem Pilotprojekt, dass auf eine Überwachung per Live-Videoübertragung via Handy setzt. Der Dopingkontrolleur klingelt also nicht mehr an der Haustüre, er ruft an.

