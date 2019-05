vor 21 Min.

Weite Wege für die Panther

Die Augsburger bekommen es bei ihrem ersten Auftritt in der Königsklasse durchwegs mit attraktiven Gegnern zu tun. Nun geht es an die Reiseplanung

Von Milan Sako

Nur kurz ärgerte sich Panther-Manager Leonardo Conti, als der SC Bern nicht in die Gruppe der Augsburger Panther gelost werden konnte, weil es sonst in einer anderen Gruppe der Champions Hockey League nicht aufgegangen wäre. Die Schweizer sind ein Spitzenklub und blicken auf eine lange Tradition zurück. Der SCB wurde weitergeschoben. Doch insgesamt ist der ehemalige National-Torhüter zufrieden mit der Auslosung, die gestern am WM-Spielort Bratislava über die Bühne ging. In der Gruppe C bekommt es der Klub aus der Deutschen Eishockey-Liga mit den Belfast Giants aus Nordirland, Bili Tygri (Weiße Tiger) Liberec und dem schwedischen Spitzenklub Lulea Hockey zu tun.

„Ich finde, dass wir eine ordentliche Gruppe erwischt haben und ich halte es nicht für unrealistisch, dass wir die Gruppenphase überstehen“, sagte Conti. Die slowakische Biathlon-Olympiasiegerin Anastasia Kuzmina zog die Panther am Mittwoch in der Trainingshalle neben der WM-Arena von Bratislava als drittes Team aus dem Lostopf. Bei der Ziehung aus den anderen Töpfen kam es zu Verschiebungen, weil nicht zwei Teams aus einem Land in einer Gruppe vertreten sein sollen. Deshalb wanderten Trinec aus Tschechien und der SC Bern schließlich in andere Gruppen. Sportlich hält der neue Augsburger Cheftrainer Tray Tuomie die Aufgaben für machbar. „Belfast spielt sicher nordamerikanisch geprägtes Hockey, das hat man hier bei der Weltmeisterschaft in den Partien von Großbritannien gesehen.“

Von den Tschechen aus Liberec erwartet der AEV-Coach eine technisch versierte Mannschaft. Lulea ist mit 2500 Kilometern gewiss die weiteste Fahrt. „Die schwedischen Mannschaften spielen meistens taktisch sehr diszipliniert, aber ich freue ich auf die neuen sportlichen Herausforderungen. Die CHL ist eine tolle Sache für die Panther und für die Stadt Augsburg“, sagte Tuomie.

Am Rande der Auslosung nahm die Augsburger Delegation Kontakt mit den Kontrahenten in der Gruppe C auf. Die Teams treten je ein Mal zu Hause und auswärts gegeneinander an. Die ersten Spieltermine sind für Ende August und Anfang September angesetzt. Da die Hallenbelegung und die besten Reisemöglichkeiten noch geprüft werden müssen, will die CHL den exakten Spielplan in einer Woche bis zehn Tagen bekannt geben. Darauf warten die Fans der Panther. „Die Reiseplanung ist nicht nur für unsere Profis, sondern auch für unsere Anhänger ein großes Thema. Wir werden prüfen, ob wir die langen Auswärtsflüge nach Belfast und Lulea in einem Wochenende bündeln können. Das wäre auch für unsere treuen Anhänger eine Riesensache“, sagte Maximilian Horber, Assistent der Geschäftsführung. In den Foren kursiert bereits eine Fotomontage mit einem Flieger, den ein großes Panther-Logo ziert.

Die Augsburger hatten sich als Dritter der DEL-Hauptrunde erstmals in der langen Klubgeschichte für den europäischen Wettbewerb qualifiziert. Augsburgs Halbfinal-Gegner EHC München hatte es in der abgelaufenen Saison als erste deutsche Mannschaft überhaupt bis ins Finale geschafft, wo die Mannschaft dem schwedischen Team Frölunda Indians unterlag. In der kommenden Saison spielt München mit Ambri-Piotta (Schweiz), Banska Bystrica (Slowakei) und Färjestad Karlstad (Schweden). Der deutsche Meister Mannheim trifft auf Djurgarden Stockholm (Schweden), Vienna Capitals (Österreich) und GKS Tychy aus Polen.

