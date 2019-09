vor 40 Min.

Weitspringerin Mihambo gewinnt Diamond League

Malaika Mihambo hat sich als erste deutsche Weitspringerin den Gesamtsieg in der Diamond League gesichert.

Die Europameisterin gewann das Finale in Brüssel mit 7,03 Metern und kassierte als Siegbonus 50.000 Dollar (rund 45.300 Euro).

Mihambo bleibt durch ihren Triumph bei dem Leichtathletik-Meeting im König-Baudouin-Stadion auch im neunten Wettkampf dieser Saison ungeschlagen - zum sechsten Mal flog die 25-Jährige von der LG Kurpfalz weiter als sieben Meter.

Mihambo ist damit auch die große Gold-Favoritin bei den Weltmeisterschaften vom 27. September bis 6. Oktober in Doha/Katar. Sie sorgte zugleich für den neunten deutschen Disziplin-Gesamtsieg in der 2010 gegründeten Superserie des Weltverbandes IAAF. Zweite in Brüssel wurde Weltmeisterin Brittney Reese aus den USA mit 6,85 Metern vor der britischen Mehrkämpferin Katarina Johnson-Thompson (6,73). Mihambo hätte mit jedem ihrer drei gültigen Versuche gewonnen. (dpa)

Punktstände und Finalteilnehmer der Diamond League

DL-Finale in Brüssel

Homepage Diamond League 2019

Media Guide 2019

Ewige deutsche Bestenliste

Bestenlisten des DLV 2019

Kurzporträt Malaika Mihambo

Kurzporträt Konstanze Klosterhalfen

Homepage DL Brüssel

Themen Folgen