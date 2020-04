02.04.2020

Welche Sport-Ereignisse 2020 noch nicht abgesagt sind

Früher war James Campbell bekannt für seine Arme, jetzt für seine Beine: Der frühere Speerwerfer aus England lief am Mittwoch in seinem Garten einen Marathon – auf einer nur sechs Meter langen Strecke. Damit sammelte er Spenden für den britischen Gesundheitsdienst.

Erst am Mittwoch fiel mit Wimbledon der nächste Sport-Höhepunkt Corona zum Opfer. Bei einigen Terminen können Sportler und Fans aber noch hoffen.

Von Christof Paulus

Der Sport-Höhepunkt im April fand im Garten von James Campbell statt. Der Engländer lief die sechs Meter lange Strecke nämlich mehrere tausend Male auf und ab – am Ende kam er auf 42,195 Kilometer. Ein Marathon. Per Live-Stream konnten Zuschauer den Lauf online verfolgen. Es wird vielleicht der einzige Live-Sport in diesen Wochen bleiben, täglich müssen Sportler und Fans wegen der Corona-Pandemie eine neue Absage hinnehmen. Am Mittwoch erst erwischte es Wimbledon, doch noch besteht ein wenig Hoffnung für das restliche Jahr. Einige Veranstaltungen sind vorerst nur verschoben oder halten an ihrem Termin fest.

Leichtathletik

Noch nicht abgesagt, aber nach Aussage des Europäischen Leichtathletik-Verbandes „auf dem Prüfstand“ ist die Europameisterschaft in Paris. Sie soll vom 23. bis 26. August stattfinden. Vom 6. und 7. Juni bis auf Weiteres verschoben ist die Deutsche Meisterschaft in Braunschweig. Der Berlin-Marathon am 27. September und der New York City Marathon am 1. November sollen weiter wie geplant stattfinden.

Tennis

Zwei Saisonhöhepunkte sind noch unangetastet – noch, wohlgemerkt. Die US Open, die am 24. August beginnen sollen, und die ATP Finals, die für den November in London angesetzt sind. Dass beide Turniere jedoch tatsächlich wie geplant stattfinden können, ist fraglich – sind doch gerade Großbritannien und die USA von der Pandemie besonders getroffen. Für den Zeitraum zwischen beiden Turnieren sind aktuell die French Open angesetzt. Sie hätten vor der Verschiebung eigentlich im Mai stattfinden sollen.

Radsport

Die Franzosen versuchen derzeit alles, um ihr Nationalheiligtum zu retten. Noch steht für die Tour de France der Termin im Juli, vom Tisch ist der Plan, ohne Zuschauer zu fahren. Auch die Spanien-Rundfahrt soll wie geplant Ende August beginnen, die Weltmeisterschaft in der Schweiz im September. Ob und wann die Italien-Rundfahrt und die Frühjahrsklassiker wie Paris-Roubaix gefahren werden, ist unklar.

Golf

Das US Masters im April ist bis auf Weiteres verschoben, PGA Championship im Mai und US Open im Juni ebenso. Die British Open werden Medienberichten zufolge ganz abgesagt – bleibt noch der Ryder Cup. Der soll nach aktuellem Stand weiterhin im September ausgetragen werden.

US-Sport

Während die Eishockey-Profis in der NHL und Basketballer in der NBA eine Zwangspause haben, hat die Baseball-Liga MLB ihren für 12. März geplanten Saisonstart verschoben – Gerüchten zufolge auf den 1. Juli. Planmäßig läuft es noch für die Footballer in der NFL. Die Spieler sind momentan in der Sommerpause, die bis August dauert. Dann soll die neue Saison starten. Die Basketball-Bundesliga will aktuell ihren Spielbetrieb im Mai wieder aufnehmen.

Schwimmen

Die Europameisterschaft der Schwimmer in Budapest soll nach wie vor stattfinden – nur wann, ist offen. Der Termin im Mai wurde bereits verschoben.

Triathlon

Am 10. Oktober soll nach wie vor wie geplant der Ironman Hawaii stattfinden. Abgesagt ist bisher die Challenge Roth.

Fußball

Die Saison pausiert derzeit, die EM ist verschoben auf 2021. Die Verbände halten aber nach wie vor an einer Fortsetzung der nationalen Ligen und des Europapokals in den nächsten Wochen und Monaten fest – nur wann, ist noch offen.

Handball

Auch ob und wann die Handball-Bundesliga weitergeht, weiß noch niemand. Die Europameisterschaft der Frauen ist für den Zeitraum vom 4. bis 20. Dezember 2020 angesetzt und soll durchgeführt werden.

Schach

Als fast alle anderen Sportarten bereits in einer Zwangspause waren, wurde in Russland noch Schach gespielt. Das Kandidatenturnier für die WM in Jekaterinburg wurde jedoch abgebrochen, wann es fortgesetzt wird, ist ungewiss. Die WM-Endrunde soll im November stattfinden.

Tischtennis

Die Weltmeisterschaft im Tischtennis sollte im März in Südkorea stattfinden – wurde aber verschoben. Doch das Land feierte im Kampf gegen Corona einige Erfolge und könnte als eines der ersten wieder zur Normalität zurückkehren. Der neue WM-Termin ist vom 21. bis 28. Juni.

Kampfsport

Der Boxkampf zwischen Tyson Fury und Deontay Wilder soll statt im Juni nun Anfang Oktober stattfinden. Die Mixed-Martial-Arts-Serie UFC hält sogar an ihrer nächsten Großveranstaltung am 18. April fest – auch wenn Topstar Chabib Nurmagomedov ausfällt. Wie das genau funktionieren soll, ist aber offen.

Themen folgen