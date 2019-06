vor 27 Min.

Wellinger fällt aus

Nach einem Kreuzbandriss fehlt der Olympiasieger im kommenden Winter

Der komplette nächste Skisprung-Winter wird ohne Olympiasieger Andreas Wellinger stattfinden. Der 23 Jahre alte Bayer zog sich beim Training im österreichischen Hinzenbach einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu und muss lange pausieren. Wellinger ist bereits am Donnerstag in einer Münchner Klinik operiert worden, wie der Athlet und der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag bekannt gaben.

„Ich hatte mich bisher sehr gut gefühlt, und die Saisonvorbereitung verlief auch nach Plan, umso ärgerlicher ist die Verletzung jetzt.“, sagte Wellinger. Nach Ex-Weltmeister Severin Freund (nach zwei Kreuzbandrissen wieder zurück) und David Siegel (Kreuzbandriss) müssen die DSV-Adler damit den nächsten personellen Rückschlag hinnehmen. Der neue Trainer Stefan Horngacher sagte: „Der verletzungsbedingte Ausfall ist sowohl für Andreas persönlich als auch für das gesamte Team sehr bitter. Sein Fehlen im kommenden Winter zu kompensieren wird eine große Herausforderung für uns alle.“ Wellinger hatte zwar einen schwierigen Winter 2018/2019 hinter sich, hat mit einmal Gold und zweimal Silber bei Olympia in Pyeongchang aber seine Extraklasse unter Beweis gestellt.

Auf seiner Instagram-Seite postete der Ruhpoldinger ein Bild vom Krankenbett, dabei grinste er schon wieder. „Die Operation lief gut und jetzt ist es Zeit, mich auf meine Reha zu fokussieren und auf ein anderes Sommertraining.“, schrieb Wellinger.

Da im Winter 2019/2020 keine WM und keine Olympischen Spiele stattfinden, wird er immerhin kein Großereignis verpassen. Doch der nächste Anlauf auf die Vierschanzentournee fällt genauso flach wie die Skiflug-WM im slowenischen Planica. (dpa)

Themen Folgen