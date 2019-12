vor 2 Min.

Weltcup-Abfahrten wegen Wetterproblemen abgesagt

Nebel zieht in Gröden über die Berge und die Abfahrtsstrecke.

Die für heute geplante Weltcup-Abfahrt in Gröden ist abgesagt worden.

Bereits mehr als zwei Stunden vor dem geplanten Start entschieden die Organisatoren, das Rennen wegen zu viel Schnees auf der Strecke und anhaltender Schnee- und Regenfälle nicht zu starten.

Wann und wo der Wettkampf nachgeholt wird, wird noch entschieden. Für die deutschen Speedfahrer um Thomas Dreßen und Josef Ferstl geht es nun am Wochenende vor Silvester in Bormio weiter.

Auch die alpinen Skirennfahrerinnen müssen wegen heftigen Neuschnees auf ihre Abfahrt in Val d'Isère verzichten. Die Organisatoren sagten das Rennen in den französischen Alpen ab, nachdem sie zuvor den Start noch um zwei Stunden verschoben hatten. Ob und wann das Rennen nachgeholt wird, beispielsweise schon am Sonntag statt der Alpinen Kombination, blieb zunächst offen. (dpa)

