Wembley Stadion: Zuschauer und Corona-Regeln beim EM-Finale 2021 von Italien und England

Heute findet das EM Finale 2021 mit Italien gegen England im Wembley Stadion statt. Hier erfahren Sie alles zu den geltenden Corona-Regeln und zur Zuschauer-Zahl.

Heute am 11.7.2021 findet das Finale der Fußball-Europameisterschaft in diesem Jahr statt. Die Gegner: Italien und England. Austragungsort ist das Wembley Stadion in London, das bereits Schauplatz einiger Partien der diesjährigen Fußball-EM war. Unter anderem das Spiel Deutschland - England im Achtelfinale, das das Aus für Deutschlands Teilnehme bedeutete, fand dort statt.

Auch beim EM Finale 2021 werden wieder Zuschauer auf den Rängen sitzen und ihre Teams anfeuern. Hier in unserem Artikel geben wir Ihnen Auskunft über die geltenden Corona-Regeln im Londoner Wembley Stadion.

EM-Finale 2021: Zuschauer und Corona-Regeln im Wembley Stadion

Für die letzten drei Spiele - und somit auch für das Final-Spiel der Fußball-Europameisterschaft 2021 gelten gewisse Corona-Regeln für diejenigen Zuschauer, die live im Wembley Stadion das Finale sehen möchten. Bisher waren es 60.000 Fans, die den Schauplatz betreten durften - nun sind es mehr. Der Grund: Die britische Regierung hatte die beiden Halbfinals wie auch das Finale selbst zum Teil einer Studie erklärt. Im Rahmen eines Forschungsprogramms, das sich mit dem Abhalten von Veranstaltungen mit einer großen Menschenmasse beschäftigt, bei denen Ausnahmen der bisher geltenden Maßnahmen gelten könnten, sind auch die vier Partien Teil des Tests.

Wir haben hier die geltenden Corona-Regeln für das EM Finale im Wembley Stadion für Sie zusammengefasst:

keine Maskenpflicht mehr am Sitzplatz

Abstandsregel lautet wie folgt: "Halte Abstand zu anderen Fans, wo es nur geht"

Mehr als 60.000 Zuschauer erlaubt

Zuschauer bei den vergangenen Spielen im Wembley Stadion

Partie zulässige Zahl tatsächlich anwesend England - Kroatien 21.500 18.497 England - Schottland 21.500 20.306 Tschechien - England 21.500 19.104 Italien - Österreich 21.500 18.910 England - Deutschland 45.000 41.973 Italien - Spanien 60.000 ca. 60.000 England - Dänemark 60.000 ca. 65.000

EM-Finale 2021: Aktuelle Corona-Lage in England

Seit der Fußball-Europameisterschaft 2021, bei der London ebenfalls als Veranstaltungsort gilt, hat sich die Corona-Lage in England wieder verschlimmert. Das könnte nicht zuletzt an den steigenden Zuschauerzahlen im Londoner Wembley Stadion liegen. Seit Beginn der Spiele hat die britische Regierung die erlaubte Anzahl an Fans im Stadion nun zum zweiten Mal erhöht. Von zunächst 21.000 zulässigen Fußballfans stieg die Zahl auf 45.000. Für die Finalspiele sind nun 60.000 Zuschauer in den Rängen erlaubt - im Finale voraussichtlich sogar noch mehr.

Gerade in England könnte das jedoch zum Problem werden. Die Delta-Variante des Coronavirus bedroht hier aktuell die Bevölkerung. Seit Beginn der Fußball-EM 2021 hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz bereits mehr als verdreifacht. Aktuell gibt es in Großbritannien 31.977 nachgewiesene infizierte Personen.

Neben England hat ein weiteres Land ebenfalls die Kapazitäten seines Stadions genutzt: Ungarn. Im Ferenc Puskas Stadion in Budapest durften rund 61.000 Zuschauer vor Ort sein - die Auslastung betrug damit 100 Prozent.