Wer ist die Frau, die das Geheimnis um Michael Schumacher hütet?

Vor fünf Jahren verunglückte der Rennfahrer beim Skifahren. Wie es ihm geht, darüber dringt nichts nach außen. Sabine Kehm stellt sicher, dass dies so bleibt.

Von Milan Sako

Ein heißer Vormittag in Hockenheim zu Beginn der 2000er Jahre. Tausende Zuschauer sitzen im Motodrom, der deutschen Kathedrale des Motorsports. Heinz-Harald Frentzen dreht seine Runden – aber es interessiert niemanden. Jacques Villeneuve räubert über die Randsteine – null Reaktion auf den Rängen. Dann biegt ein Ferrari auf die Strecke. Auf einmal steigen rote Leuchtraketen in den Himmel, das Getröte aus tausenden Druckluft-Fanfaren schwillt zu einem Dröhnen an, Menschen mit roten Käppchen schwenken ihre Fahnen. Und was ist passiert?

Im Grunde nichts. Es reicht, dass Michael Schumacher in seinem roten Boliden über den Ring röhrt, nur um eine andere Flügeleinstellung zu testen.

Deutschland einig Schumi-Land. Ein schmaler Bursche aus Kerpen in Nordrhein-Westfalen elektrisiert die Sportfans. Der „Mischael“, wie er in seiner Heimat gerufen wird, fährt die Formel-1-Konkurrenz in Grund und Boden. Es ist die Zeit, in der am Campingplatz von Hockenheim alles in Ferrari-Rot lackiert ist – von der fahrbaren Duschkabine bis zum Anhänger. Die meisten Ferraristi reisen im Golf, Passat oder Toyota an und könnten sich einen Renner mit dem cavallino rampante, dem springenden Pferd, nie leisten. Aber es gibt ja noch Kappen, T-Shirts, Schuhe – natürlich in Rot.

Sie bewundern ihren Michael. Auch deshalb sind sie heute, fünf Jahre nach dem Ski-Unfall ihres Idols, so enttäuscht darüber, dass sie keine Informationen mehr über Schumacher bekommen. Wie geht es ihm? Wie sieht er aus? Wie viel Leben ist ihm geblieben? Die Fans haben viele Fragen. Aber aus dem Anwesen der Schumachers in Gland am Genfer See dringen nicht einmal dürre Antworten nach außen.

Im Fall von Michael Schumacher herrscht seit Jahren Funkstille

Wie ist das möglich im modernen Medienzeitalter, in dem jede noch so belanglose Nachricht in Sekunden via Internet um die Welt rast? Nur im Fall Schumacher herrscht Funkstille. Seit fast fünf Jahren.

Der Informationsfluss versiegt jäh nach dem 29. Dezember 2013, dem Tag des Unfalls. Die Familie will keine Details mehr über den Gesundheitszustand des Rekord-Weltmeisters preisgeben. Darüber wacht ein Anwalt in Frankfurt am Main. Und als freundlicher, aber resoluter Türsteher am Eingang zum Privatbereich der Schumachers: Sabine Kehm, 54. Um erahnen zu können, warum sie das tut, hilft ein Blick auf ihren Lebenslauf.

Die Fränkin aus Bad Neustadt an der Saale ist gelernte Redakteurin. Anfangs berichtet sie für eine Lokalausgabe der Würzburger Main-Post über Fußballspiele im Landkreis Rhön-Grabfeld. Doch Kehm will mehr. Sie wechselt zum Magazin Sports, arbeitet bei der Welt und der Süddeutschen Zeitung. Formel 1 wird ihr Thema. Sie führt Interviews mit den Stars der PS-Szene, auch mit Michael Schumacher. Von dessen damaligem Manager Willi Weber erhält sie 1999 das Angebot, die Seiten zu wechseln und als Medienberaterin des Piloten zu arbeiten.

Kehm lehnt zunächst ab, sie will lieber als Reporterin zu den Olympischen Spielen reisen. Schließlich entscheidet sie sich doch für das Weber-Angebot. Von da an begleitet sie Schumacher bei jeder Testfahrt, bei jedem Rennen, bei allen Medien- und Werbeterminen. Nach zehn Jahren an der Seite des Formel-1-Stars beschreibt sie ihr Verhältnis zu Schumacher so: „Michael ist nie link, er ist mir nie in den Rücken gefallen oder hat mich im Regen stehen lassen. Und er ist beratungsfähig. Das schätze ich so an ihm, dass er sich von guten Argumenten überzeugen lässt, auch wenn er ursprünglich anderer Meinung war. Er lässt mich autonom arbeiten und vertraut mir.“ Und dann sagt sie noch, er sei zwar ihr Chef, „aber doch, es ist auch eine Freundschaft entstanden“.

So kannte man Michael Schumacher. Er ist bis heute der erfolgreichste Formel-1-Pilot aller Zeiten. Bild: Wilfried Witters

Er trug einen Helm - sonst hätte er wohl nicht überlebt

Michael Schumacher, der erfolgreichste Formel-1-Pilot aller Zeiten, ist 44, seit einem Jahr nicht mehr Rennfahrer, glücklich verheiratet mit Corinna, zwei Kinder, als der 29. Dezember 2013 seinem Leben eine dramatische Wendung gibt. Es ist Sonntag, ein milder Tag im beliebten französischen Skisportort Méribel. Schumacher ist zusammen mit seinem damals 14-jährigen Sohn Mick auf der Piste. Am späten Vormittag geschieht das Unglück, offenbar abseits der gesicherten Routen. Schumacher, so sagen das die Ärzte hinterher, ist mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Er trägt einen Kopfschutz. Warum er stürzt, ist unklar. Gesichert ist nur, dass er auf einen Stein prallt. „Ohne Helm hätte er es wohl nicht bis ins Krankenhaus geschafft“, heißt es.

Nur wenige Minuten nach dem Sturz sind Bergretter zur Stelle. Schumacher ist ansprechbar. Kurz vor zwölf wird er ins Krankenhaus von Moûtiers geflogen, unweit von Méribel. Dort wird nach einer ersten Untersuchung schnell klar, dass die Schädelverletzungen gravierender sind als zunächst angenommen. Die Ärzte entscheiden, den Verunglückten ins Traumazentrum der Universitätsklinik von Grenoble zu verlegen. Der Hubschrauber startet erneut. Es ist etwa 13.30 Uhr, als der Patient in Grenoble eintrifft.

Noch am Nachmittag wird Schumacher operiert. Freunde treffen ein wie der ehemalige Ferrari-Weggefährte Jean Todt, zugleich Präsident des Automobil-Weltverbandes Fia. Auch Corinna und die Kinder Gina-Maria und Mick sind bei ihm. Sie sind die Einzigen, die ans Krankenbett dürfen.

Die Öffentlichkeit lechzt nach jeder Information: Sabine Kehm wenige Tage nach dem Unfall Schumachers vor fünf Jahren. Bild: Guillaume Horcajuelo, dpa

Michael Schumacher hat schon als Rennfahrer kritische Momente bewältigen müssen. Seinen schwersten Crash auf vier Rädern erlebte er 1999 im englischen Silverstone, als sich sein Ferrari in die Reifenstapel bohrte und er einen doppelten Beinbruch erlitt. 98 Tage danach kehrte er in den PS-Zirkus zurück. Schumacher hat in seiner Karriere Tausende Kilometer in über 700 PS starken Boliden zurückgelegt. Nun reißt ihn ein Freizeitunfall aus dem Alltag und verändert alles.

Von diesem Zeitpunkt an kommt Sabine Kehm eine entscheidende Rolle zu. Sie hat schon einmal, 2009, auf dem Anwesen der Schumachers am Genfer See gewohnt. Nun rückt sie noch näher an die Familie heran. Heute managt die 54-Jährige auch Schumacher-Sohn Mick, der als erfolgreicher Rennfahrer in den Spuren des Vaters unterwegs ist. Doch ihre oberste Aufgabe ist es, das Privatleben von Michael Schumacher zu schützen. Kehm kennt den Piloten wie nur wenige andere außerhalb der Familie: „Weil er außerhalb des Cockpits sein Visier nur ungern öffnete, ist er für viele ein Unbekannter geblieben“, schreibt sie in ihrem Buch über Schumacher nach dessen erstem Rücktritt 2006.

Die Managerin spricht von einem „regelrechten Jagdfieber“

Kehm erinnert sich in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland an den Unglückstag. Der Druck sei damals extrem hoch gewesen, ein regelrechtes Jagdfieber sei in der Klinik ausgebrochen: „Ein Journalist hatte sich als Priester verkleidet, ein anderer angegeben, Michaels Vater zu sein. Den Mitarbeitern war anfangs nicht klar: Wer ist hier eigentlich wer? Eine schwierige Zeit.“ Mit den Jahren wurde es nicht einfacher.

Kehm erklärt, warum so gut wie keine Informationen über Schumachers Gesundheitszustand veröffentlicht werden. Er sei zwar eine Person des öffentlichen Lebens, die Öffentlichkeit habe das Recht zu erfahren, dass etwas passiert ist. „Michael hat jedoch sehr konsequent eine klare Grenze zwischen der öffentlichen Person und der Privatperson gezogen“, sagt Kehm. Die Entscheidung, die Privatsphäre vor der Öffentlichkeit zu schützen, sei in Schumachers Interesse getroffen worden. Es sei das Recht der Familie, damit so umzugehen, wie es am besten für die Familie ist. Denn jeder Satz wäre ein Auslöser für neue Nachfragen. „Es wäre nie Ruhe.“

Vor einigen Wochen gibt es sie dann auf einmal, ein paar vom Boulevard als sensationelle Neuigkeit verkaufte Details über den heutigen Michael Schumacher – die sich bei näherer Betrachtung als gar nicht neu entpuppen. Da plaudert der Präfekt des päpstlichen Hauses, Erzbischof Georg Gänswein, in der Bunten darüber, wie er mehr als zwei Jahre zuvor, im Sommer 2016, auf Einladung des engen Schumacher-Freundes Jean Todt die Schumachers in der Schweiz besuchte. Wie „ein Therapeut Michael Schumacher ins Wohnzimmer“ gebracht habe, er, also Gänswein, die Hände des Ex-Rennfahrers gehalten habe („Sie waren warm“) – solche Dinge. Der Erkenntnisgewinn ist gering.

Normalerweise wären den Boulevard-Blättern Erzählungen über einen Besuch von vor zwei Jahren keine Zeile wert. Hier ist das anders. Das Bedürfnis der Menschen, irgendetwas über Schumacher zu erfahren, erscheint ihnen als zu groß.

Über sein früheres Leben wissen die Fans ja schon so viel. Wie die Eltern die beiden Buben Michael und Ralf nach Kräften fördern. Wie Michael, der ältere Sohn, eine Lehre als Kfz-Mechaniker abschließt. Rolf und Elisabeth Schumacher sind nicht wohlhabend, der Vater arbeitet damals unter anderem als Platzwart auf einer Kartbahn, die Mutter betreibt den dortigen Kiosk.

Michael und Ralf kennen nur ein Ziel: die Formel 1. Seine Premiere in der Königsklasse feiert Michael 1991. Nach einem Wechsel zu Benetton holt er 1994 und 1995 seine beiden ersten WM-Titel. Nach einem Wechsel zu Ferrari folgt zwischen 2000 und 2004 eine bislang nie gekannte Dominanz. Der Rennfahrer deklassiert die Konkurrenz und holt mit dem zuvor als schlampig geltenden italienischen Team fünf weitere Weltmeistertitel in Folge.

Der Ex-Manager von Michael Schumacher sagt: Ich leide wie ein Hund

Michael Schumacher ist der weltweit berühmteste deutsche Sportler – und mit seinem markanten Kinn längst zu einer Marke geworden. Er wird bewundert, aber nur selten geliebt. Mit seinem Namen sind stets Attribute verbunden wie: kompromisslos, besessen, perfektionistisch. Sobald Kameras in der Nähe sind, wirkt Schumacher unterkühlt, distanziert. „Ich bin kein Mensch, der gerne Emotionen zeigt, außer bei denen, die mich gut kennen“, sagt der Kerpener einmal. „Ansonsten kontrolliere ich mich, so gut es geht, was den Leuten vielleicht nicht das richtige Bild davon gibt, wer ich bin.“ Bekannt ist nur, dass der begeisterte Hobbyfußballer ein fürsorglicher Vater ist und seine Frau Corinna bei ihrer Leidenschaft, dem Westernreiten, unterstützt.

Nach einem ersten Abschied aus der Formel 1 im Jahr 2006 kehrt er zwischen 2010 und 2012 für drei Jahre für Mercedes ins Cockpit zurück, ohne an frühere Erfolge anknüpfen zu können. Seine Bilanz bleibt dennoch einzigartig. „Schumi“, wie ihn der Boulevard nennt, gewinnt 91 Grand-Prix-Rennen. So viele wie kein anderer. Er wird sieben Mal Weltmeister. So oft wie kein anderer. Was nicht erfolgreich war, macht Schumacher erfolgreich.

Bis zum 29. Dezember 2013. Seitdem ist da nichts als die große Leere über seinen Gesundheitszustand, die viel Raum lässt für Spekulationen. Bis heute fragen sich Fahrer und Journalisten gegenseitig bei jedem Formel-1-Rennen: Weißt du, wie es um Schumacher steht? Kopfschütteln selbst bei früheren engen Weggefährten. Auch bei Ex-Manager Willi Weber. Er sagt, er leide darunter „wie ein Hund“.

Am kommenden Donnerstag feiert Michael Schumacher seinen 50. Geburtstag. Nur seine Familie und Sabine Kehm wissen, wie viel Leben ihm noch geblieben ist.

