Wer spielt heute bei der WM 2018?

Bei der Fußball-WM 2018 in Russland kämpfen die Mannschaften bis zum 15. Juli um den Titel. Wer spielt heute?

Im WM-Finale am 15. Juli entscheidet sich, welches Land sich die kommenden vier Jahre Fußball-Weltmeister nennen darf. Bis dahin ist es aber ein weiter Weg, der über die Vorrunde, Achtel-, Viertel- und Halbfinale führt. Wer spielt heute? Das erfahren Sie jeden Tag an dieser Stelle bei uns.

Wer spielt heute am 16. Juni 2018 bei der WM 2018?

Frankreich - Australien (ab 12 Uhr in Kasan): Frankreich gilt als Favorit - für die WM und auch in diesem Spiel gegen Australien. Stars wie Antoine Griezmann, Ousmane Dembelé oder Paul Pogba sorgten dafür, dass die Mannschaft von den letzten zwölf Länderspielen nur eines verloren hat. Australien will natürlich dagegenhalten, um es besser als bei der WM 2014 zu machen. Damals setzte es in der Vorrunde in allen drei Spielen gegen Chile, die Niederlande und Spanien Niederlagen.

Argentinien - Island (ab 14 Uhr in Moskau): Vizeweltmeister Argentinien gehört ebenfalls zu den Favoriten bei der WM. Lionel Messi will seine Karriere endlich mit dem Titel krönen. Für Island ist es die erste Fußball-WM überhaupt. Vor zwei Jahren spielten sie sich aber schon bei der Europameisterschaft in Frankreich ins Viertelfinale.

Peru - Dänemark (ab 18 Uhr in Saransk): Peru ist zum ersten Mal seit 1982 wieder bei der WM dabei. Ob sich die Mannschaft gegen Dänemark behaupten kann? Für die Dänen lief es in letzter Zeit nicht gut. Von den vergangenen neun Spielen haben sie nur drei gewonnen.

Nigeria - Kroatien (ab 20 Uhr in Kaliningrad): Kroatien kann einen starken Kader mit Spielern wie Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic und Ante Rebic bieten. Nigeria ist in diesem Spiel der Außenseiter. Die letzten Spiele gegen Serbien (0:2), England (1:2) und Tschechien (0:1) gingen alle verloren.

Wer spielt bei der Fußball-WM 2018?

Die WM 2018 startet mit insgesamt 32 Mannschaften. Hier eine Übersicht über die Länder, die bei dem Turnier in Russland mit dabei sind:

Europa

Belgien

Dänemark

Deutschland

England

Frankreich

Island

Kroatien

Polen

Portugal

Russland

Schweden

Schweiz

Serbien

Spanien

Afrika

Ägypten

Marokko

Nigeria

Senegal

Tunesien

Asien

Iran

Japan

Südkorea

Saudi-Arabien

Nordamerika, Zentralamerika, Karibik

Costa Rica

Mexiko

Panama

Ozeanien

Australien

Südamerika

Argentinien

Brasilien

Kolumbien

Peru

Uruguay

