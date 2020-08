vor 18 Min.

Werder Bremen - FC Groningen live im Free-TV und Gratis-Stream – Testspiel-Übertragung am 29.08.20

Am 29. August 2020 steht das Testspiel zwischen Werder Bremen und dem FC Groningen an. Hier bekommen Sie Infos zur Live-Übertragung der Partie im Free-TV und Stream.

Von Carla Gospodarek

Die Nordlichter von der Weser vermelden ein weiteres Testspiel: Am kommenden Samstag, 29. August 2020, spielen die Bremer gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen.

Anpfiff der Partie ist im niedersächsichen Lohne (Oldenburg) unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Gibt es eine Übertragung live im Free-TV und Gratis-Stream? Hier lesen Sie alle Informationen rund um die Fußball-Partie in unserer Übersicht.

Werder Bremen vs. FC Groningen: Wann und wo ist das Spiel live im TV und Stream zu sehen?

Die wichtigsten Fakten zum Testspiel zwischen Werder und dem FC Groningen:

Wer: SV Werder Bremen - FC Groningen

- Wann: Samstag, 29. August, um 15.00 Uhr

Samstag, 29. August, um 15.00 Uhr Wo : Lohne ( Oldenburg ), Heinz-Dettmer-Stadion

: ( ), Heinz-Dettmer-Stadion Free-TV: Sky Sport News

Sky Sport News Stream: Sky Sport News

Bremen - FC Groningen: Übertragung live im Free-TV und Stream am 29.8.2020

Die Bundesliga-Pause wird von den Clubs gerne zu Testspielen genutzt - teilweise im Rahmen kleinerer Turniere wie dem Cup der Traditionen in Duisburg, zum größten Teil aber als Einzelspiele aufgrund individueller Vereinbarungen zwischen den Vereinen. In diese Kategorie fällt auch das Spiel Werder Bremen - FC Groningen. Die Bremer haben darüber hinaus weitere Testspiele in Planung. Noch am selben Tag steht die Partie gegen den FC Sankt Pauli auf dem Programm.

Die bisherigen Testspiele vom SV Werder Bremen in der Saison 2020/21

Werder hat insgesamt sechs Testspiele für die Saisonvorbereitung 2020/21 terminiert. Drei davon fanden bereits statt, von denen die Nordlichter bislang jedes für sich entscheiden konnten:

09.08.20: Werder Bremen - Eintracht Braunschweig - (2:0)

- - (2:0) 19.08.20: Linzer ASK - Werder Bremen (1:4)

- (1:4) 24.08.20: SC Austria Lustenau - Werder Bremen (2:4)

- (2:4) 29.08.20: Werder Bremen - FC Groningen

29.08.20: Werder Bremen - FC Sankt Pauli

- FC Sankt Pauli 05.09.20: Werder Bremen - Hannover 96

