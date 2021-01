vor 32 Min.

Werder Bremen - Greuther Fürth live im TV und Stream - Free-TV? Übertragung am 2.2.21

Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft Werder Bremen am 2.2.21 auf Greuther Fürth. Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream gibt es hier.

Werder Bremen - Greuther Fürth live im TV und Stream: Die Vereine treffen am 2.2.21 im Achtelfinale des DFB-Pokals aufeinander. Alle Infos zur Übertragung haben wir hier für Sie.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals 2020/21 treffen am 2.2.21 Werder Bremen und Greuther Fürth aufeinander. Bremen geht als Erstligist und finanzstärkerer Verein als klarer Favorit in die Partie gegen Greuther Fürth. Allerdings konnten die Mittelfranken in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit dem TSG Hoffenheim bereits einen Bundesliga-Verein aus dem Turnier nehmen. Insgesamt trafen Fürth und Bremen bislang drei Mal aufeinander - zwei Mal trennten sich die Vereine unentschieden und einmal konnten die Bremer das Spiel mit 3:2 für sich entscheiden.

Wo können Sie das Spiel Werder Bremen - Greuther Fürth live im TV und Stream verfolgen? Wird die Partie auch im Free-TV zu sehen sein? Gibt es einen Gratis-Stream? Alle Fragen rund um die Übertragung des Achtelfinales im DFB-Pokal finden Sie in diesem Artikel.

Werder Bremen vs. Greuther Fürth live im Free-TV und Gratis-Stream: ARD, ZDF, Sky oder Sport 1?

Wann spielt Werder Bremen gegen Greuther Fürth? Hier in dieser Übersicht finden Sie alle Infos auf einen Blick:

Partie: SV Werder Bremen - SpVgg Greuther Fürth

SV - Spieltag : Dienstag, 2. Februar 2021

: Dienstag, 2. Februar 2021 Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Stadion: Weser-Stadion, Bremen

Weser-Stadion, Free-TV/ Fernsehen : keine Übertragung

: keine Übertragung Pay-TV : Sky

: Sky Online-Stream: SkyGo

Das Spiel ist also weder im Gratis-Stream noch im Free-TV zu sehen. Drei andere der insgesamt acht Begegnungen des Achtelfinales werden allerdings frei empfangbar sein.

Übertragung im DFB-Pokal 20/21 im Free-TV: Welche Spiele gibt es gratis live im TV und Stream zu sehen?

Einige Spiele des DFB-Pokals 20/21 werden neben der Übertragung im TV und Stream auf Sky auch im Free-TV gezeigt. Drei Spiele im Achtel- und Viertelfinale sowie das Halbfinale und das Finale laufen in der ARD oder auf Sport 1. Hier finden Sie die Begegnungen des DFB-Achtelfinales im Überblick, die Anfang Februar im Free-TV übertragen werden:

Dienstag, 2. Februar, 20.45 Uhr (ARD)

Borussia Dortmund - SC Paderborn 07

Mittwoch, 3. Februar, 18.30 Uhr (Sport 1)

VfL Wolfsburg - FC Schalke 04

Mittwoch, 3. Februar, 20.45 Uhr (ARD)

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach

Werder Bremen im DFB-Pokal

In der aktuellen Bundesliga-Saison läuft es für Werder Bremen nicht ganz rund: Die Bremer hängen im unteren Drittel der Tabelle fest. Den ersten echten Test im DFB-Pokal gegen Hannover 96 haben die Nordlichter jedoch souverän gewonnen. Das waren die bisherigen Spiele im Überblick:

1. Hauptrunde : FC Carl Zeiss Jena 0:2 Werder Bremen

: 0:2 2. Hauptrunde : Hannover 96 0:3 Werder Bremen

Greuther Fürth im DFB-Pokal

Die Mittelfranken machen in der 2. Bundesliga eine gute Figur und haben bislang gute Chancen auf einen Aufstieg. Auch im DFB-Pokal konnte Fürth bisher überzeugen: Mit Hoffenheim konnte die Spielvereinigung bereits einen Erstligisten aus dem Turnier nehmen. Das waren die Begegnungen des Zweitligisten im DFB-Pokal 20/21:

1. Hauptrunde : Greuther Fürth 6:1 RSV Meinerzhagen (nach Verlängerung)

: 6:1 RSV (nach Verlängerung) 2. Hauptrunde : TSG Hoffenheim 96 6:7 Greuther Fürth (nach Elfmeterschießen)

