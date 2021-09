Nordderby Werder Bremen gegen HSV: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Werder Bremen und der HSV begegnen sich heute in der 2. Bundesliga 2021/22. Läuft die Partie live im Free-TV und Gratis-Stream? Hier finden Sie die Infos zur Übertragung und einen Liveticker.

Die 2. Bundesliga steckt in den Anfängen der Saison 2021/2022. Am siebten Spieltag steigt dabei das mit Spannung erwartete Nordderby zwischen dem HSV und Werder Bremen. Während Bremen aktuell auf dem dritten Platz liegt, versucht sich der Hamburger SV noch, von der Tabellen-Mitte hochzukämpfen - insgesamt trennen die beiden Mannschaften allerdings nur zwei Punkte.

In diesem Artikel haben wir alle Informationen rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit zusammengefasst. Außerdem präsentieren wir Ihnen einen Liveticker samt Spielstand und Aufstellung.

Werder Bremen - HSV: Wann ist Anstoß in der 2. Bundesliga? Termin und Uhrzeit

Werder Bremen trifft heute am Samstag, 18. September 2021, auf den Hamburger SV. Anstoß ist um 20.30 Uhr im Bremer Weserstadion.

Spiel Bremen gegen Hamburg: Übertragung im Free-TV und Live-Stream?

Bedauerlicherweise sind kostenlose Übertragungen ganzer Spiele der 2. Bundesliga in dieser Saison Mangelware: ARD, ZDF und Sport1 zeigen lediglich jeweils ab Montag digitale Clips von allen Spielen.

Wer die Partien gern live und in voller Länge verfolgen will, muss in die Tasche greifen. Der Münchner Pay-TV-Sender Sky überträgt alle 306 Partien der 2. Liga kostenpflichtig. Die Freitags- und Sonntagsspiele laufen zusätzlich im Streamingdienst DAZN, einige wenige Matches können darüber hinaus bei Sat.1 und Sport1 gestreamt werden. Die Begegnung Werder gegen den HSV gehört allerdings nicht dazu.

Hier die wichtigsten Informationen zum Spiel im Überblick:

Spiel: Werder Bremen gegen Hamburger SV , 7. Spieltag der 2. Bundesliga 2021/22

gegen , 7. Spieltag der 2. 2021/22 Datum: Samstag, 18. September 2021

Samstag, 18. September 2021 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Weserstadion , Bremen

, Übertragung im Pay-TV: Sky

Liveticker zu Werder Bremen - Hamburger SV: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle und Spielplan der 2. Bundesliga 2021/22

Welche Mannschaft ist aktuell an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga 2021/22? Welchem Team droht der Abstieg in die 3. Fußball-Bundesliga? Mit unserem Datencenter haben Sie stets die Möglichkeit, in Echtzeit alle aktuellen Platzierungen, Ergebnisse, Termine, Tore und Chancen im Blick zu halten. Dabei können Sie sich für eine chronologische Ansicht mit kompakter Übersicht oder aber für die Kommentar-Variante entscheiden.

Werder vs. HSV - Bilanz und Infos

Im Portal fußballdaten.de weist die Bilanz bisher zahlreiche Duelle zwischen Werder Bremen und dem HSV auf: Insgesamt 128 Mal trafen die beiden Nordlichter in ihrer Vereinsgeschichte aufeinander. Dabei liegt die Erfolgsquote beider Mannschaften auf einem ähnlichen Level, wobei Werder die Nasenspitze ein kleines bisschen weiter vorn hat: Ganze 49 Mal konnte das Team von der Weser siegen, die Hamburger feierten 41 Erfolge. 38 Mal ging das Nordderby zwischen Werden Bremen und dem Hamburger SV unentschieden aus.