Werder Bremen - RB Leipzig heute Abend live im Free-TV und Gratis-Stream - Übertragung im DFB-Pokal

DFB-Pokal 2020/21: Im Halbfinale heute am 30.04.2021 treffen Werder Bremen und RB Leipzig aufeinander. Infos zur Übertragung der Partie live im Free-TV und Gratis-Stream: hier.

Im DFB-Pokal-Halbfinale tritt der SV Werder Bremen am heutigen Freitag, 30. April 2021, gegen RB Leipzig an. Im Pokal haben die beiden Vereine bisher noch nie gegeneinander gespielt. In der Bundesliga gab es hingegen neun Partien, wobei RB sechs Mal als Sieger vom Platz ging. Bremen gewann bis jetzt zwei Mal gegen Leipzig, ein Mal trennten sich die beiden Mannschaften 1:1 unentschieden.

Wo können Sie das Spiel Bremen gegen Leipzig live im TV und Stream verfolgen? Wird die Partie im Free-TV zu sehen sein? Gibt es einen Gratis-Stream? Alle Infos rund um die Übertragung des Halbfinalspiels im DFB-Pokal gibt es hier.

DFB-Pokal 2020/21: Bremen - Leipzig heute am 30.04.21 live im TV und Stream

Wann spielt Werder Bremen gegen RB Leipzig? Hier in dieser Übersicht finden Sie alle Infos auf einen Blick:

Partie: Werder Bremen - RB Leipzig

- Spieltag : Freitag, 30.04.2021

: Freitag, 30.04.2021 Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Stadion: Weserstadion

Free-TV/ Fernsehen : ARD

: Pay-TV : Sky

: Sky Online-Stream: ARD , Sky-Ticket

Übertragung im DFB-Pokal: Welche Spiele im Halbfinale sind im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen?

Für Fußball-Fans gibt es gute Nachrichten: Beide Spiele im Halbfinale des DFB-Pokals 2021 werden live im Free-TV bei der ARD übertragen. Somit ist auch das Spiel Bremen vs. Leipzig gratis im Fernsehen zu sehen. Außerdem zeigt der Sender die Partie kostenlos online im Live-Stream. Den Stream gibt es auf dieser Seite.

Der Münchner Pay-TV-Anbieter Sky zeigt darüber hinaus alle Spiele im DFB-Pokal live. Im Online-Stream sind die Partien über Skyticket zu verfolgen.

Datum Begegnung Ort Uhrzeit Übertragung 30. April 2021 Werder Bremen - RB Leipzig Bremen 20.30 Uhr ARD , Sky 1. Mai 2021 Borussia Dortmund - Holstein Kiel Dortmund 20.30 Uhr ARD , Sky

Werder Bremen im DFB-Pokal 2020/21

Die Bremer haben im DFB-Pokal 2020/21 bisher noch kein einziges Gegentor kassiert. Nach dem Sieg in der ersten Runde gegen Jena gewann die Mannschaft gegen Hannover 96 in der zweiten Runde mit 3:0. Auch im Achtel- und Viertelfinale ging es dann gegen Zweitligisten.

Das waren die bisherigen Spiele von Bremen im DFB-Pokal 20/21 im Überblick:

1. Hauptrunde : Carl Zeiss Jena - Werder Bremen : 0:2

: - : 0:2 2. Hauptrunde : Hannover 96 - Werder Bremen : 0:3

: - : 0:3 Achtelfinale: Werder Bremen - Greuther Fürth : 2:0

- : 2:0 Viertelfinale: Jahn Regensburg - Werder Bremen : 0:1

DFB-Pokal 2020/21: RB Leipzig

Auch RB Leipzig hat im Pokal in dieser Saison noch kein Gegentor bekommen. Das Team ist gegen den 1. FC Nürnberg, den FC Augsburg, VfL Bochum und Wolfsburg angetreten. Am Ende konnten sich die Leipziger jedes Mal souverän durchsetzen.

Das waren die Begegnungen der Leipziger im DFB-Pokal 20/21:

1. Hauptrunde : 1. FC Nürnberg - RB Leipzig : 0:3

: - : 0:3 2. Hauptrunde : FC Augsburg - RB Leipzig : 0:3

: - : 0:3 Achtelfinale: RB Leipzig - VfL Bochum : 4:0

- : 4:0 Viertelfinale: RB Leipzig- VfL Wolfsburg : 2:0

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.