Wie FCA-Profi Tin Jedvaj vom Lückenbüßer zur Stammkraft wurde

Vor der Saison ließ sich Tin Jedvaj von Bayer Leverkusen zum FC Augsburg verleihen. Vor dem Duell gegen seinen Ex-Klub spricht er über seine Zukunft.

Von Robert Götz

Am Ende der Vorbereitung war Tin Jedvaj, 23, klar: Er muss Bayer Leverkusen verlassen. Zwar hatte sich der junge Innenverteidiger sei seinem Wechsel 2014 mit 17 von AS Rom zu Werksklub zu einem festen Bestandteil der Bundesliga-Mannschaft des Chemie-Riesen entwickelt, doch so richtig zufrieden war er nicht mehr. Jedvaj fühlte sich als Lückenbüßer. Wenn er spielte, dann spielte er rechter oder linker Verteidiger, doch auf seiner Lieblingsposition als Innenverteidiger sahen ihn weder Trainer Heiko Herrlich noch der Niederländer Peter Bosz, der im Dezember Herrlich abgelöst hatte.

Unter Bosz wurden seine Einsatzzeiten sogar immer weniger. Und die Aussichten, dass sich dies in dieser Saison groß ändern würde, waren nicht allzu rosig. Denn im Bayer-Kader, dessen Marktwert auf über 400 Millionen Euro geschätzt wird (zum Vergleich: der FCA wird auf 128 Mio. Euro taxiert), tummeln sich namhafte Innenverteidiger wie Jonathan Tah, Sven Bender, oder Aleksandar Dragovic. Deshalb ließ sich Jedvaj kurz vor Transferschluss vorerst für ein Jahr an den FC Augsburg ausleihen. „Ich will Woche für Woche auf meiner Position als Innenverteidiger spielen“, erklärte er selbstbewusst, schließlich war er im Sommer 2018 mit Kroatien Vize-Weltmeister geworden, bei seiner Vorstellung in Augsburg.

Innenverteidiger Tin Jedvaj spürt großes Vertrauen beim FC Augsburg

Nach vier Wochen hat sich dieser Wunsch von Jedvaj schon mal erfüllt: Gegen Paderborn saß er noch auf der Bank, erst zwei Tage vorher ging sein Wechsel über die Bühne, absolvierte er dann vier Spiele mit 360 Minuten Einsatzzeit als Innenverteidiger - mehr geht nicht. Deshalb lobt er vor dem Wiedersehen mit Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der WWK-Arena seinen neuen Verein. „Ich bin vom ersten Tag an sehr glücklich hier und spüre großes Vertrauen vom Trainer. Die Mannschaft hat großes Potenzial, aber wir brauchen noch Zeit“, sagt er und fügt an: „Die ersten zwei Spiele waren ein bisschen unsicher, aber mit jeder Woche wird es besser. Wir müssen Kleinigkeiten verbessern, dann sind wir bald perfekt.“

Ähnlich sieht auch Trainer Martin Schmidt die Entwicklung von Jedvaj: „Er ist gekommen, um Spielpraxis zu bekommen, Jedes Spiel tut ihm gut, jede 90 Minuten die er spielt, merkt man ihm an. Jetzt passen die Abläufe, der Spielaufbau stimmt.“

Jedvajs Spielweise treibt den Puls von FCA-Coach Schmidt regelmäßig in die Höhe

Dennoch treibt der Kroate mit der auffälligen Frisur, die er während des Spiels meist zu einem Dutt zusammenknotet, den Blutdruck seines Trainers und insbesondere der FCA-Fans immer wieder mit riskanten Pässen aus der Zentrale der Defensivabteilung in die Höhe. Für Trainer Schmidt, eine Schwäche, die er schnellstens abstellen sollte: „Er muss sich jetzt daran gewöhnen aus dem Zentrum heraus zu spielen. Er hat sehr sehr viele Lösungen wenn er auf der Seite ist, da kann man auch mal den einen oder anderen Risikoball zusätzlich in die Spitze spielen.“ Als Innenverteidiger müsse er da mehr abwägen.

Noch ist er gesetzt, aber wenn Platzhirsch Jeffrey Gouweleeuw wieder fit ist, muss sich Jedvaj strecken. Doch das wird noch dauern: „Unser Ziel ist es, dass Jeffrey vielleicht in der Länderspielpause Mitte Oktober beim Test in Lustenau spielen kann“, erklärt FCA-Trainer Schmidt.

Aber vielleicht ist der Anspruch an ein immer fehlerfreies Spiel Jedvaj gegenüber etwas ungerecht. Natürlich hat er fünf Jahre Bundesliga hinter sich, spielte er bei der WM für Kroatien (wenn auch nur die bedeutungslose Vorrundenpartie gegen Island). Aber oft wird vergessen, dass er erst 23 Jahre alt ist. Martin Schmidt bittet in seiner unnachahmlichen Art noch um etwas Geduld: „Älter werden ist ein Fakt, der sich mit jedem Tag verbessert, darum wird auch bei ihm die Erfahrung kommen und wir werden noch viel Freude an ihm haben.“

FCA-Profi Tin Jedvaj lobt Ex-Teamkollegen Kai Havertz

Jedvaj selbst freut sich erst einmal auf das Wiedersehen mit ehemaligen Weggefährten im Bayer-Trikot: „Ich bin sehr motiviert, habe in Leverkusen noch viele Bekannte. Aber jeder weiß, dass wir 90 Minuten keine Freunde sind.“ Er kenne die Taktik von Bayer, so Jedvaj. „Mit ein paar Infos von mir können wir sie schlagen.“ Ein besonderes Auge wird er dabei auf Kai Havertz, 20, werfen müssen. Das Bayer-Ausnahmetalent spielt zwar nicht im Sturmzentrum, doch taucht dort auch immer wieder gerne auf. Für Jedvaj ist er eines der größten deutschen Talente. „In ein, zwei Jahren wird er zur ersten Elf der Nationalmannschaft gehören und mit Leroy Sané und Julian Brandt einer der besten Spieler sein.“

Wo er da sein wird, diese Frage beschäftigt ihn noch nicht. Fakt ist: In Leverkusen steht er ab kommendem Sommer noch drei Jahre unter Vertrag. „Nach der Saison habe ich hoffentlich ein großes Turnier mit Kroatien. Danach schauen wir, was das Beste für mich ist. Wenn ich entscheide, dass es hier das Beste für mich ist, dann bleibe ich.“

