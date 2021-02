11:52 Uhr

Wie Tom Brady: Diese Sportler holten im reifen Alter noch große Titel

Tom Brady ist nicht der einzige Sportler, dem im hohem Alter Großes gelang. Von Tänzen an der Eckfahne und Muskeln, die jenseits der 40 noch Leistung bringen.

Der Erfolg von Tom Brady ist auch angesichts der 43 Lebensjahre des Quarterbacks beeindruckend. Der US-Amerikaner ist nicht der einzige Sportler, der spät noch zu Ruhm kam. Eine Auswahl:

Roger Milla Im Mai 1989 hatte Albert Roger Mooh Miller, besser bekannt unter dem Namen Roger Milla, seine Karriere schon beendet. Hinter dem damals schon 37-Jährigen lagen mäßig erfolgreiche Jahre in den ersten beiden französischen Fußball-Ligen. Zur Weltmeisterschaft 1990 in Italien stand der Oldie aber auf Bitten des Verband in der Auswahl Kameruns – und das, obwohl er sich bei Erstligisten Toulon nur fit hielt, aber nicht spielte.

Dennoch sollte die Welt bei der WM von Milla hören. Jedes seiner vier Tore, mit denen er sein Team ins Viertelfinale schoss, feierte er mit einem Tanz an der Eckfahne – eine Jubelpose, die damals von der Bundesliga bis zur F-Jugend jeder nachahmte. Vier Jahre später krönte sich Milla in den USA sogar zum bis heute ältesten WM-Torschützen aller Zeiten – mit dann sogar 42 Jahren.

Oscar Swahn Ganz sicher ein Rekord für die Ewigkeit ist dagegen das, was dieser schwedische Sportschütze schaffte. Bei den Olympischen Spielen 1920 in Antwerpen war Swahn bereits der älteste Teilnehmer, als er im Teamwettbewerb „Laufender Hirsch“ (was immer das gewesen sein mag) die Silbermedaille gewann. Zu diesem Zeitpunkt war der Herr mit dem weißen Vollbart bereits 72 Jahre und 281 Tage alt und ist damit der betagteste Medaillengewinner bei Olympischen Spielen in einer Sport-Disziplin. Vier Jahre später musste er für die Spiele in Paris krankheitsbedingt absagen. Swahn starb 1927 in Stockholm.

Dara Torres Als bisher einziger Mensch hat die US-Amerikanerin jenseits der 40 eine Einzelmedaille bei Olympischen Schwimmwettbewerben geholt. Mit 41 Jahren gewann sie 2008 Silber über 50 Meter Freistil. Außerdem gehörte sie in Peking auch der Staffel über 4x100 Meter Freistil an, die ebenfalls Silber gewann. Zuvor hatte sie mit dem US-Quartett schon 1984, 1988, 1992 und 2000 olympisches Edelmetall gewonnen – ebenfalls Rekord, vielleicht sogar für Ewigkeit.

George Foreman Im Alter von 45 Jahren schlug George Foreman den Titelträger Michael Moorer k.o. und wurde zum ältesten Schwergewichtschamp der Geschichte – 20 Jahre, nachdem er erstmals den WM-Titel errungen hatte. Erst mit 50 beendete Foreman seine 33 Jahre dauernde Karriere endgültig, ein Comeback mit 56 scheiterte am Veto seine Frau. Wahrscheinlich besser so.

