vor 60 Min.

Wieder erstklassig Sport

Großer Jubel: Mit fünf Siegen in fünf Spielen feierte die deutsche U20-Nationalmannschaft in Füssen den Aufstieg in die Eishockey-Top-Division.

Deutschlands U20 steigt bei B-WM in Füssen ungeschlagen in die Top-Division auf. Warum das Team so erfolgreich ist

Von Stephan Schöttl

Helme, Handschuhe, Schläger. Alles flog in den Sekunden nach Spielende wild durch die Luft. An der Bande hinter dem deutschen Tor bildete sich eine riesige, hüpfende Spielertraube. Ausgelassen feierte die deutsche U20-Nationalmannschaft nach dem 6:1 gegen Frankreich bei der Eishockey-B-Weltmeisterschaft in Füssen den Aufstieg in die Top-Division. Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel.

Der Kaufbeurer Tim Wohlgemuth, 19, seit dieser Saison eine feste Größe beim ERC Ingolstadt in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), meinte: „Die vergangene Woche war für mich sportlich gesehen die beste in den vergangenen beiden Jahren.“ Vor im Schnitt 1500 Zuschauern spielte die Auswahl im Allgäu. Das beflügelte. Der Teamgeist, sagte Wohlgemuth, sei Deutschlands großer Trumpf gewesen: „Wir waren ein Haufen Kumpels, auf und neben dem Eis.“

Die Jahrgänge 1999 und 2000 scheinen aber auch außerordentlich talentiert zu sein. „Die Jungs sind spielerisch und taktisch sehr gut ausgebildet“, meinte Stefan Schaidnagel, Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Kapitän Moritz Seider etwa ist mit erst 17 Jahren schon Stammspieler bei DEL-Spitzenreiter Mannheim. Dominik Bokk, 18, war gar zu Saisonbeginn von den St. Louis Blues aus der nordamerikanischen Profiliga NHL gedraftet worden. DEB-Präsident Franz Reindl sprach nach dem Turniersieg von einer „unglaublichen Bedeutung für das deutsche Eishockey“. Er sagte: „Erst die Silbermedaille in Pyeongchang, nun der Aufstieg unserer U20. Es ist ein besonderes Jahr für uns.“

Für Trainer Christian Künast war es das letzte Turnier als Verantwortlicher bei der U20, er übernimmt ab Januar die deutsche Frauen-Nationalmannschaft. Und womöglich muss auch Co-Trainer Toni Söderholm ersetzt werden. Der Finne gilt als heißer Kandidat auf die Nachfolge von Marco Sturm als Bundestrainer der A-Nationalmannschaft.

