09:05 Uhr

Wilder vs. Fury 2: Kampf heute live im Stream

Deontay Wilder und Tyson Fury boxen heute Nacht gegeneinander. Alle Infos zu Kampf, Uhrzeit und zur Übertragung in Live-Stream und TV.

Deontay Wilder – Tyson Fury 2: Ein Highlight-Kampf steht an.

Boxen im Schwergewicht: Bleibt Deontay Wilder Weltmeister?

Wilder-Rückkampf gegen Tyson Fury live im Stream und TV.

Termin, Uhrzeit , Sender: Alle Infos zum Fight Wilder – Fury .

Deontay Wilder gegen Tyson Fury: Auf diesen Boxkampf können sich Fans freuen. Die beiden Schwergewichts-Boxer treffen in der Nacht von Samstag, 22. Februar 2020, auf Sonntag, 23. Februar 2020, in Las Vegas ( USA) aufeinander. Bei dem Kampf in der MGM Grand Arena geht es um den WM-Titel des Verbandes WBC – das ist einer von insgesamt vier wichtigen Boxverbänden. Die Titel der drei anderen Verbände trägt Dreifach-Weltmeister Anthony Joshua aus Großbritannien seit seinem Triumph über Andy Ruiz Jr. aus Mexiko.

Deontay Wilder vs Tyson Fury 2

Der Kampf zwischen Wilder und Fury ist ein Rückkampf. Bereits im Dezember 2018 waren die beiden Boxer aufeinandergetroffen. Bei dem Fight in Los Angeles boten sich Wilder und Fury eine spannende Auseinandersetzung. Am Ende trennten sich der US-Amerikaner und der Brite unentschieden. Für Wilder reichte dieses Resultat aus, um seinen Weltmeister-Gürtel des Verbandes WBC (World Boxing Council) zu verteidigen.

Nun steht also der Rückkampf an. Die 17.000 Plätze in der MGM Grand Arena in Las Vegas sind schon lange ausverkauft. Außerdem will die Promoter-Firma Top Rank den Kampf an fünf Orten in Las Vegas auf großen Leinwänden zeigen - und verlangt allein für dieses Bildschirm-Spektakel 100 Dollar Eintritt.

Gleich zwei Mal ging Schwergewichtsboxer Tyson Fury im WM-Kampf gegen Deontay Wilder zu Boden. Dennoch endete das Duell unentschieden. Bild: Gene Blevins, Zuma Wire, dpa (Archiv)

Deontay Wilder ist 34 Jahre alt und stammt aus Tuscaloosa in Alabama (USA). Der Boxer mit dem Kampfnamen "The Bronze Bomber" absolvierte sein Profi-Debüt im Jahr 2008. Er ist 2,01 Meter groß und hat eine Reichweite von 2,11 Meter. Die Bilanz von Wilder ist beeindruckend: Er gewann 42 seiner 43 Kämpfe – davon 41 durch Knockout. Wilders schlechtestes Resultat war das Unentschieden gegen Fury. Auch Wilder spuckt vor dem Kampf große Töne: "Ich bin der König des Dschungels. Ich werde seinen Kopf von seinem Körper reißen. Ich spüre, dass er nervös ist wegen unseren ersten Kampfes." So präsentiert sich Deontay Wilder vor dem Kampf auf Instagram.

Deontay Wilder will seinen WM-Titel verteidigen. Bild: Steven Paston/PA Wire, dpa

Tyson Fury ist 31 Jahre alt und stammt aus Manchester (Großbritannien). Der Boxer mit dem Kampfnamen "Gipsy King" absolvierte sein Profi-Debüt ebenfalls im Jahr 2008. Er ist 2,06 Meter groß und hat eine Reichweite von 2,06 Meter. Seine Kampf-Bilanz ist ebenfalls beachtlich: Fury gewann 29 seiner 30 Fights – davon 20 durch Knockout. Furys schlechtestes Ergebnis war das Unentschieden gegen Wilder. Vor dem Kampf sagte er über das Duell gegen Wilder: "Das wird ein kurzer Abend. Ich bin gekommen, um ihn auszuknocken." So zeigt sich Tyson Fury vor dem Kampf auf Instagram.

Tyson Fury will den WM-Titel erobern. Bild: Steven Paston/PA Wire, dpa

Deontay Wilder – Tyson Fury 2 live im Stream und TV bei DAZN

Der Kampf zwischen Wilder und Fury wird live im Stream gezeigt. Nun steht fest, welches Portal den Kampf überträgt: Es ist der Streaminganbieter DAZN. Auch zuletzt schon hatte sich das Streamingportal DAZN häufig die Rechte an hochklassigen Kämpfen gesichert.

Auch eine ungefähre Uhrzeit für den Kampf zwischen Wilder und Fury steht nun fest. Nach Angaben von DAZN startet der Boxabend am Sonntag, 23. Februar, um 3 Uhr deutscher Zeit. Zuschauer in Deutschland müssen also lange für den Fight wachbleiben – oder sehr früh aufstehen. Denn: Bis zum Hauptkampf zwischen Wilder und Fury dürfte dann noch einige Zeit verstreichen. Das "main event" findet gegen 5.45 Uhr deutscher Zeit statt.

Deontay Wilder (links) und Tyson Fury liefern sich einen Rückkampf. Bild: Damian Dovarganes/AP, dpa (Archiv)

Deontay Wilder – Tyson Fury: Welche Uhrzeit? Live im TV?

Da DAZN die Rechte an dem Fight zwischen Wilder und Fury besitzt, wird der Kampf nicht im (Free-)TV zu sehen sein. Wer aber ein DAZN-Abo und zugleich ein Smart-TV besitzt, kann sich den Kampf in der Regel trotzdem auf seinem TV-Gerät anschauen.

Nun steht fest, um welche Uhrzeit genau der Kampf für Zuschauer in Deutschland live übertragen wird. Klar ist, dass der Boxabend am Sonntag, 23. Februar, ab 3 Uhr morgens übertragen wird. Nach den Vorkämpfen wird der Hauptkampf zwischen Wilder und Fury in Deutschland mutmaßlich in den frühen Morgenstunden gegen 5.45 Uhr zu sehen sein. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: So sieht Fury-Freund Agit Kabayel den Kampf des Jahres

Eine Szene aus dem ersten Kampf: Deontay Wilder (links) setzte Tyson Fury mächtig zu. Bild: Lionel Hahn/PA Wire, dpa (Archiv)

Mehr zum Thema Boxen:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen