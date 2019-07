vor 35 Min.

Wimbledon 2019: TV-Übertragung, Live-Stream, Spielplan und Termine

Bei den Wimbledon Championships 2019 tritt Serena Williams im Mixed Double mit dem britischen Tennisspieler Andy Murray im Team an. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Wimbledon 2019: Am Dienstag, 9. Juli, ist Serena Williams auch beim Mixed Double am Start. Alle Infos zu Partien, Spielplan und Live-Übertragung im TV und Stream.

Bei den Wimbledon Championships 2019 geht es am Dienstag, 9. Juli, mit den Viertelfinals der Damen im Einzel, den Viertel- und Achtelfinals der Damen im Doppel und mit der Zweiten Runde und Achtelfinals der gemischten Doppel-Teams weiter.

Im Mixed Double tritt in der Zweiten Runde um 16.30 Uhr das Team Serena Williams (USA) und Andy Murray (UK) gegen Raquel Atawo (USA) und Fabrice Martin (FR) an. Die 15-jährige Tennisspielerin Cori Gauff, die in diesem Jahr die jüngste Teilnehmerin in der 133. Ausgabe des Rasenklassikers war, musste am Montag ihre Niederlage und damit ihren Ausschied aus dem Grand-Slam-Turnier gegen die Weltranglisten-Erste Simona Halep einstecken.

Wimbledon 2019 live im TV und Stream sehen: Free-TV oder Pay-TV, Sky oder DAZN - was läuft wann im TV?

Tennis-Fans fragen sich, wie Sie das Event im Tennissport des Jahres live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen können und ob es eine Übertragung gibt, die kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung im Free-TV funktioniert. Die Antwort ist leider: Nein. Wimbledon 2019 ist nur live in TV und Stream auf Sky bzw. SkyGo zu sehen. Eine kostenlose Übertragung im Free-TV gibt es dieses Jahr nicht. Auch DAZN zeigt keinen Live-Stream online im Internet.

Wimbledon 2019: Live in TV und Stream auf Sky und SkyGo

Wimbledon 2019: Partien, Termine, Spielplan des Grand-Slam

Ein Grand-Slam-Turnier ist ein sehr großes Event mit vielen Partien und Matches. Hier ist es schwierig, den Überblick zu behalten und alle Paarungen und Termine sowie den Spielplan richtig wiederzugeben. Eine gute Übersicht über den Wimbledon 2019 Spielplan sowie alle Infos zu Matches, Paarungen, Termine und Datum finden Sie hier auf der offiziellen Website.

Wimbledon 2019: Interessante Fakten rund um die 133. Championships

Dieses Jahr geht Wimbledon in seine 133. Auflage. Das Herrendoppel gewannen vergangenes Jahr übrigens Mike Bryan und Jack Sock. Das Damendoppel gewannen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova. Das Mixed-Doppel gewannen der Österreicher Alexander Peya und die US-Amerikanerin Nicole Melichar. Übrigens gibt es auch Entscheide im Rollstuhltennis und im Quad-Rollstuhltennis.

Die erfolgreichsten Profis bei Wimbledon der Geschichte: Teilnahmen und Titel

Roger Federer: 17 Teilnahmen, 7 Titel Pete Sampras: 14 Teilnahmen, 7 Titel Jimmy Connors: 21 Teilnahmen, 2 Titel Boris Becker: 15 Teilnahmen, 3 Titel Björn Borg: 9 Teilnahmen, 5 Titel

Wimbledon-Sieger in den letzten 5 Jahren

Herren:

2014 Serbien Novak Đoković - Schweiz Roger Federer 6:77, 6:4, 7:64, 5:7, 6:4

2015 Serbien Novak Đoković - Schweiz Roger Federer 7:61, 6:710, 6:4, 6:3

2016 Vereinigtes Königreich Andy Murray - Kanada Milos Raonic 6:4, 7:63, 7:62

2017 Schweiz Roger Federer - Kroatien Marin Čilić 6:3, 6:1, 6:4

2018 Serbien Novak Đoković - Südafrika Kevin Anderson 6:2, 6:2, 7:63

Damen:

2014 Tschechien Petra Kvitová - Kanada Eugenie Bouchard 6:3, 6:0

2015 Vereinigte Staaten Serena Williams - Spanien Garbiñe Muguruza 6:4, 6:4

2016 Vereinigte Staaten Serena Williams - Deutschland Angelique Kerber 7:5, 6:3

2017 Spanien Garbiñe Muguruza - Vereinigte Staaten Venus Williams 7:5, 6:0

2018 Deutschland Angelique Kerber - Vereinigte Staaten Serena Williams 6:3, 6:3

