Übertragung: So sehen Sie Wimbledon 2021 im TV und Stream

Das Grand-Slam-Turnier Wimbledon läuft aktuell vom 28. Juni bis 11. Juli 2021. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream.

Die traditionsreichen Wimbledon Championships finden 2021 im Rahmen der Grand-Slam-Turniere vom 28. Juni bis 11. Juli 2021 statt. Live vor Ort im Wimbledon Park zuschauen, das werden wohl die wenigsten. Pandemiebedingt werden die sowieso schon hart umkämpften Tickets in noch geringerer Stückzahl verkauft.

Wie Sie im Free-TV und im Live-Stream die Wettkämpfe auf dem "heiligen Rasen" verfolgen können, das erfahren Sie hier.

Weitere Infos zum Spielplan in Wimbledon und den Grand-Slam-Turnieren:

Wimbledon 2021 im Free-TV oder kostenlos im Stream anschauen?

Tennisfans wissen Bescheid: Seit 2018 hat sich Sky die exklusiven Rechte an der Übertragung des Wimbledon-Turniers gesichert. Der Vertrag läuft mindestens bis 2022. Noch nicht geklärt ist, ob durch den Ausfall von Wimbledon 2020 die Rechte um ein Jahr verlängert werden. Fans können die Matches aus dem Wimbledon Park in England live über den Pay-TV-Anbieter per Sky Ticket oder ein Sky Abo verfolgen.

2019 hatte der öffentlich-rechtliche Sender ZDF noch kurzfristig die Senderechte am Finale erworben und das Herreneinzel der Tennis-Titanen Roger Federer und Novak Djokovic kostenlos ins Free-TV übertragen. 2,3 Millionen Zuschauer fieberten 2019 allein im ZDF mit. Sollten die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender oder ein anderer Free-TV-Sender dieses Mal wieder spontan den Zuschlag erhalten, informieren wir Sie darüber hier.

TV-Übertragung Wimbledon 2021 heute auf Sky: Sendeplan & alle Live-Spiele

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt 2021 den Grand-Slam in Wimbledon Park, England, live und in HD. Tennisfans können sich kurzfristig über Sky Ticket den Live-Stream nach Hause holen, Sky Q Abonnenten wählen aus dem gesamten Programm aus TV-Sendern, Mediatheken und Streams. Sky zeigt alle "Top-Matches der Männer und Frauen" sowie "alle Matches ab dem Viertelfinale" in voller Länge und live. Die deutschen Spiele werden auf bis zu 5 Kanälen live zu sehen sein. Wer sich neben den Live-Matches auf Analysen, Highlights oder Experten-Interviews freut, ist als Tennis-Fan bei der neuen Wimbledon Konferenz auf Sky gut aufgehoben. Das Wimbledon-Finale wird dieses Jahr erstmals in Ultra HD zu sehen sein, dafür benötigen Sie ein Sky Q Abo mit Sky Sport Paket bzw. ein Sky UHD-Upgrade.

Das sind die vorläufigen Sendetermine für die Live-Übertragung der Matches von Wimbledon 2021:

Datum Uhrzeit Matches Sender Mo. 28.06.2021 12 Uhr / 14 Uhr 1. Runde Damen Einzel , 1. Runde Herren Einzel Sky Sport Di. 29.06.2021 12 Uhr / 14 Uhr 1. Runde Damen Einzel, 1. Runde Herren Einzel Sky Sport Mi. 30.06.2021 12 Uhr / 14 Uhr 2. Runde Damen Einzel, 2. Runde Herren Einzel Sky Sport Do. 01.07.2021 12 Uhr / 14 Uhr 2. Runde Damen Einzel, 2. Runde Herren Einzel Sky Sport Fr. 02.07.2021 12 Uhr / 14 Uhr 3. Runde Damen Einzel, 3. Runde Herren Einzel Sky, Sport Sa. 03.07.2021 12 Uhr / 14 Uhr 3. Runde Damen Einzel, 3. Runde Herren Einzel Sky, Sport Mo. 05.07.2021 12 Uhr / 14 Uhr Runde der besten 16 im Damen Einzel, Runde der besten 16 im Herren Einzel Sky, tba Di. 06.07.2021 12 Uhr / 14 Uhr Viertelfinale Dameneinzel; Viertelfinale Herrendoppel Sky, tba Mi. 07.07.2021 12 Uhr / 14 Uhr Viertelfinale Herreneinzel ; Viertelfinale Damendoppel Sky, tba Do. 08.07.2021 12 Uhr / 14 Uhr Halbfinale Dameneinzel; Halbfinale Herrendoppel Sky, tba Fr. 09.07.2021 12 Uhr / 14 Uhr Habfinale Herreneinzel ; Halbfinale Damendoppel; Halbfinale Gemischte Doppel Sky, tba Sa. 10.07.2021 12 Uhr / 14 Uhr Finale Dameneinzel; Finale Herrendoppel; Finale Mädcheneinzel; Sky, tba So. 10.07.2021 12 Uhr / 13 Uhr / 14 Uhr Finale Herreneinzel ; Finale Damendoppel; Finale Gemischte Doppel; Finale Jungeneinzel Sky, tba

Grand-Slam-Turnier Wimbledon 2021: Live vom "heiligen Rasen"

Der All England Lawn Tennis & Croquet Club (AELTC) ist Veranstalter und Gastgeber der traditionsreichen Wimbledon Championships, die fester Bestandteil der Grand-Slam-Touren sind. Seit der ersten Austragung des Turniers 1877 hat sich Wimbledon zu einem der bekanntesten und wichtigsten Tennisturniere der Welt entwickelt. Das ist zum einen den legendären Matches und Helden von Wimbledon zuzuschreiben, die das Turnier und den "heiligen Rasen" im Centre Court auch über die Tenniswelt hinaus bekannt gemacht haben.

Zum anderen haben die zahlreichen Traditionen rund um die Tennisplätze und der altehrwürdige Charakter des Turniers dafür gesorgt, dass Wimbledon eine spezielle Stellung in der Tenniswelt hat. Die Zuschauerschaft kommt in der Regel in Sonntagskleidung und verspeist Erdbeeren mit Schlagsahne auf den Rängen, die Spielerinnen und Spieler auf dem Platz müssen zu mindestens 90 % weiß gekleidet sein, die Siegerehrung wird von Mitgliedern der Königsfamilie übernommen. Wimbledon ist noch viel mehr als andere Tennisturniere der Profiliga ein gesellschaftliches Spektakel und inszeniert sich auch als solches.

Wie die Veranstalter dieses Flair in Coronazeiten zu erzeugen gedenken und welcher Tennisprofi sich im Grand-Slam-Turnier in Wimbledon 2021 durchsetzt, sehen Sie live im TV und Stream. Über die wichtigsten Ereignisse informieren wir Sie.

