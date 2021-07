Zeitplan zu Wimbledon 2021: Termine und Tickets

Das Londoner Grand-Slam-Turnier Wimbledon Championships läuft aktuell vom 28. Juni bis zum 11. Juli 2021. Alle Infos zu Spielplan, Terminen und den Besonderheiten aufgrund der Corona-Maßnahmen: hier.

The Championships im Londoner Stadtteil Wimbledon finden auch 2021 statt. Als vorletztes Grand-Slam-Turnier des Jahres nach den French Open und vor den US Open begrüßt Wimbledon vom 28. Juni bis zum 11. Juli 2021 die besten Tennisprofis der Weltrangliste. Zum Start des Turniers gewähren die Veranstalter eine 50-prozentige Zuschauerauslastung, auf einigen kleineren Plätzen bereits bis zu 75 Prozent. Vom Achtel- und Viertelfinale an steigt die Besucherzahl kontinuierlich an, beim Endspiel ist mit einer 100-prozentigen Auslastung zu rechnen.

Die internationalen Tennisgrößen des Damen- und Herrentennis spielen bei den prestigeträchtigen Wimbledon Championships 2021 wieder um hohe Preisgelder und Punkte für die Weltrangliste. Vielfache Grand-Slam-Titelträger wie Novak Dokovic und Serena Williams sowie Newcomer-Talent Jannik Sinner und viele weitere werden live zu erleben sein. Alles zu den Spielen und Terminen, den aktuellen Zeitplan und weitere Infos zu Wimbledon 2021 erfahren Sie hier.

Alles Wissenswerte zu Wimbledon und den Grand-Slam-Turnieren 2021:

Wimbledon 2021: Termine und Uhrzeit

Wimbledon ist das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres und das einzige, das auf Rasen ausgetragen wird. Zum 134. Mal treten nun bei den Wimbledon Championships in Wimbledon Park in London die besten Tennisspielerinnen und Tennisspieler der Welt aufeinander.

Datum: 28. Juni bis 11. Juli 2021

28. Juni bis 11. Juli 2021 Uhrzeit: 12 Uhr / 14 Uhr / Finals 15 Uhr

12 Uhr / 14 Uhr / Finals 15 Uhr Wo: All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), Wimbledon , London , Vereinigtes Königreich

Zeitplan für Wimbledon 2021: Alle Spieltage und Termine

Die Matches auf den äußeren Plätzen (outside courts) beginnen jeweils um 12 Uhr, die Matches in den Stadien (Centre Court & No. 1 Court) starten um 14 Uhr, die Finals um 15 Uhr.

Zeitplan und Termine 1. Woche:

Montag, 28. Juni 2021: 1. Runde Herren- & Dameneinzel

1. Runde Herren- & Dienstag, 29. Juni 2021: 1. Runde Herren- & Dameneinzel

1. Runde Herren- & Mittwoch, 30. Juni 2021: 2. Runde Herren- & Dameneinzel ; 1. Runde Herren- & Damendoppel

2. Runde Herren- & ; 1. Runde Herren- & Donnerstag, 1. Juli 2021: 2. Runde Herren- & Dameneinzel ; 1. Runde Herren- & Damendoppel ; Gemischte Doppel

2. Runde Herren- & ; 1. Runde Herren- & ; Gemischte Doppel Freitag, 2. Juli 2021: 3. Runde Herren- & Dameneinzel ; 2. Runde Herren- & Damendoppel ; Gemischte Doppel

3. Runde Herren- & ; 2. Runde Herren- & ; Gemischte Doppel Samstag, 3. Juli 2021: 3. Runde Herren. & Dameneinzel ; 2. Runde Herren- & Damendoppel ; Gemischte Doppel; Jungeneinzel ; Mädcheneinzel

3. Runde Herren. & ; 2. Runde Herren- & ; Gemischte Doppel; ; Sonntag, 4. Juli 2021: Ruhetag: keine Matches



Zeitplan und Termine 2. Woche:

Montag, 5. Juli 2021: Runde der besten 16 Herren- & Dameneinzel ; Runde der besten 16 Herren- & Damendoppel : Gemischte Doppel; Jungeneinzel ; Mädcheneinzel

Runde der besten 16 Herren- & ; Runde der besten 16 Herren- & : Gemischte Doppel; ; Dienstag, 6. Juli 2021: Viertelfinale Dameneinzel ; Viertelfinale Herrendoppel ; Gemischte Doppel; Jungen- & Mädcheneinzel ; Jungen- & Mädchendoppel , Einladungsdoppel

Mittwoch, 7. Juli 2021: Viertelfinale Herreneinzel ; Viertelfinale Damendoppel ; Gemischte Doppel; Jungen- & Mädcheneinzel ; Jungen- & Mädchendoppel ; Einladungsdoppel

Viertelfinale ; Viertelfinale ; Gemischte Doppel; Jungen- & ; Jungen- & ; Donnerstag, 8. Juli 2021: Halbfinale Dameneinzel ; Halbfinale Herrendoppel ; Gemischte Doppel, Jungen- & Mädcheneinzel ; Jungen- & Mädchendoppel ; Rollstuhltennis Quad, Herren- & Dameneinzel ; Einladungsdoppel

Halbfinale ; Halbfinale ; Gemischte Doppel, Jungen- & ; Jungen- & ; Quad, Herren- & ; Freitag, 9. Juli 2021: Halbfinale Herreneinzel ; Halbfinale Damendoppel ; Halbfinale Gemischte Doppel; Jungen- & Mädcheneinzel ; Jungen- & Mädchendoppel ; Rollstuhltennis Einzel & Doppel, Herren & Damen; Finale Rollstuhltennis Quad-Doppel, Einladungsdoppel

Halbfinale ; Halbfinale ; Halbfinale Gemischte Doppel; Jungen- & ; Jungen- & ; Einzel & Doppel, Herren & Damen; Finale Quad-Doppel, Samstag, 10. Juli 2021: Finale Dameneinzel ; Finale Herrendoppel ; Finale Mädcheneinzel ; Jungen- & Mädchendoppel ; Finale Rollstuhltennis Dameneinzel ; Finale Rollstuhltennis Herrendoppel ; EInladungsdoppel ; Finale Rollstuhltennis Quad und Spiel um den dritten und vierten Platz

Finale ; Finale ; Finale ; Jungen- & ; Finale ; Finale ; ; Finale Quad und Spiel um den dritten und vierten Platz Sonntag, 11. Juli 2021: Finale Herreneinzel ; Finale Damendoppel ; Finale Gemischte Doppel; Finale Jungeneinzel ; Finale Jungen- & Mädchendoppel ; Finale Rollstuhltennis Herreneinzel ; Finale Rollstuhltennis Damendoppel ; Finale Einladungsdoppel

Wimbledon 2021: Das sind die Partien des Viertelfinales heute

Dienstag, 06. Juli 2021 - Damen Einzel

14.00 Uhr: Karolína Plíšková - Viktorija Golubic

15.15 Uhr: Karolína Muchová - Angelique Kerber

15.30 Uhr: Ons Jabeur - Aryna Sabalenka

17.30 Uhr: Ashleigh Barty - Ajla Tomljanović

Dienstag, 06. Juli 2021 - Herren Doppel

13.30 Uhr: Robert Farah, Juan Sebastián Cabal - Rajeev Ram, Joe Salisbury

13.30 Uhr: Máximo González, Simone Bolelli - Raven Klaasen, Ben McLachlan

14.35 Uhr: Casper Ruud, Andre Goransson - Horacio Zeballos, Marcel Granollers

16.30 Uhr: Nikola Mektić, Mate Pavić - Łukasz Kubot, Marcelo Melo

Wimbledon 2021: Corona-Bedingungen & Tickets

2020 musste das Wimbledon Turnier aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden – zum ersten Mal in Friedenszeiten in der 144-jährigen Tradition des Turniers. Nur während des 1. und 2. Weltkrieges war es zuvor so weit gekommen.

Das legendäre Wimbledon Stadion Centre Court und die umliegenden Plätze sollen 2021 aufgrund der sinkenden Corona-Zahlen bis zum Finale zu 100 Prozent für bis zu 15.000 Zuschauer geöffnet werden. Die Veranstalter starten am 28. Juni mit einer 50-prozentigen Auslastung, auf einigen kleineren Plätzen bereits mit einer Zuschauerauslastung von 75 Prozent. Im Laufe des Achtel- und Viertelfinales steigen die Zahlen an, die Halbfinal- und Endspiele werden schließlich vor voll besetzten Rängen ausgetragen.

Über die spezifischen Hygienemaßnahmen und letztendlichen Regelungen wollen die Veranstalter AELTC gemeinsam mit der Britischen Regierung zum spätmöglichsten Zeitpunkt entscheiden, um flexibel auf die Pandemie-Entwicklungen reagieren zu können.

Die Veranstalter haben bereits entschieden, dass es 2021 keine Tageskasse (Queue), keinen Ticket-Resale und keine Auslosung (Public Ballot) für den Ticketkauf geben wird. Tickets für Wimbledon 2021 können ab Juni 2021 über eine Online-Plattform gekauft werden. Wer für Wimbledon 2020 per Auslosung den Zuschlag erhalten und Tickets gekauft hatte, kann von diesem Kaufrecht im nächsten Jahr Gebrauch machen und Tickets für Wimbledon 2022 bestellen, sobald der Vorverkauf beginnt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.