Zverev mit solidem Auftakt - Auch Kerber in Runde zwei

Alexander Zverev ist drin im Turnier von Wimbledon. Gegen einen niederländischen Qualifikanten kommt die deutsche Nummer eins nicht in Gefahr und hat danach Zeit zum Fußball gucken. Auch Angelique Kerber ist weiter.

Alexander Zverev und Angelique Kerber haben ihre ersten Tennis-Pflichtaufgaben in Wimbledon so schnell wie möglich erledigt.

Der Hamburger Zverev war noch deutlich vor dem Fußball-Kracher zwischen England und Deutschland fertig - und hatte es nach seinem 6:3, 6:4, 6:1 gegen den niederländischen Qualifikanten Tallon Griekspoor eilig. "Ihr habt noch zehn Minuten, dann muss ich los", witzelte er auf die Fragen zum EM-Achtelfinale, das er in größerer Runde schauen wollte: "Alle deutschen Jungs kommen zu mir - außer Struffi, der muss ja spielen." Jan-Lennard Struff ist erst später gegen den Russen Daniil Medwedew an der Reihe.

Kerber folgte Zverev wenige Minuten vor dem Anpfiff mit einem 6:4, 6:3 gegen die Serbin Nina Stojanovic und zog ebenfalls in die zweite Runde. Anders als die deutsche Nummer eins bei den Herren hatte die Wimbledonsiegerin von 2018 aber anfangs Probleme.

"Dinge gehen zurück zum Normalen"

Zverev glänzte vor allem mit seinem Aufschlag und geriet nie in Gefahr. Eine kurze Regenunterbrechung brachte ihn ebenfalls nicht aus dem Tritt. "Ich wollte das Match so schnell wie möglich gewinnen, damit ich auch Zeit habe für den Fußball habe danach", sagte Zverev. In einem Gruppenchat wurde er schon während der Partie ein wenig angefeuert, er solle sich beeilen. Das tat Zverev und legte diesmal ein glatten Start in ein Grand-Slam-Turnier hin. Nächster Gegner ist der Amerikaner Tennys Sandgren oder der Slowake Norbert Gombos.

Schon der Moment, als er auf den Platz kam, habe ihn glücklich gemacht, sagte Zverev beim Interview auf dem Platz Nummer 1 zu den Fans, die in London zurückkehren dürfen. "Die Dinge gehen zurück zum Normalen", stellte er erfreut fest. Zverev fand schnell seinen Rhythmus. Mit guten Aufschlägen, Netzattacken und solidem Tennis von der Grundlinie dominierte der 24-Jährige das Match gegen Griekspoor.

Regen bereitet Probleme

Nach dem ersten Satz, vor dessen Ende Zverev sein Service doch einmal abgab, bat der lange Norddeutsche um eine Unterbrechung, weil Regentropfen den Rasen rutschig machten. Zunächst wurde trotzdem weitergespielt, dann wurde das Dach doch geschlossen und mit etwas Verzögerung machte Zverev das 2:0 im zweiten Durchgang perfekt. Einen erneuten Aufschlagverlust und einen Sturz steckte er danach weg.

Gegen den mutiger werdenden Griekspoor konnte sich Zverev jederzeit auf seinen starken und auf Rasen äußerst wirksamen Aufschlag verlassen. Ein schnelles Break auch zum Beginn des dritten Durchgangs und ein weiteres zum 4:1 waren praktisch schon die Entscheidung.

Bei den Damen Kerber weiter

Kerber hatte direkt nach dem Hamburger Platz 1 betreten, aber anders als der Weltranglisten-Sechste einen schwachen Start erwischt. 0:3 lag die ehemalige Nummer eins der Welt gegen Wimbledon-Debütantin Stojanovic zurück. Erinnerungen an ihre Erstrunden-Pleiten bei den vergangenen drei Grand-Slam-Turnieren kamen aber nur kurz auf. Nachdem sie sich mit einem Netzroller den ersten Spielgewinn gesichert hatte, kam die Kielerin besser in ihre Erstrundenpartie.

Die Weltranglisten-86. konnte mit dem Niveau nicht auf Dauer mithalten. Mit dem 3:1 im zweiten Satz ging die Schleswig-Holsteinerin entscheidend in Führung. Drei Matchbälle nacheinander ließ Kerber bei 5:3 allerdings zunächst noch aus. Den vierten nutzte sie. "Ich denke, für die erste Runde war es ein schwieriges Spiel. Dies ist für mich wirklich ein spezieller Ort. Ich freue mich darauf, hier noch einige Matches zu spielen", sagte Kerber, die am Samstag in Bad Homburg den ersten Titel seit ihrem Wimbledon-Triumph vor drei Jahren gefeiert hatte. Sie bekommt es nun mit Ana Konjuh aus Kroatien oder Sara Sorribes Tormo aus Spanien zu tun.

Bei den anderen Damen schied zuvor nach Laura Siegemund auch Mona Barthel aus. Die Neumünsteranerin verlor 7:6 (7:2), 3:6, 3:6 gegen die Chinesin Zhu Lin. Barthels Spiel sollte eigentlich auch schon am Auftakttag stattfinden, wurde wegen Regens aber verschoben. Auch am zweiten Turniertag sorgte der Regen wieder für lange Unterbrechungen und abgesagte Partien.

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty hingegen hat nach einem Satzverlust die zweite Runde erreicht. Die 25 Jahre alte Australierin setzte sich beim Rasenturnier in London gegen Carla Suarez Navarro 6:1, 6:7 (1:7), 6:1 durch. Barty trifft damit in der zweiten Runde auf Anna Blinkowa aus Russland oder Timea Babos aus Ungarn. Die Spanierin Suarez Navarro hatte bei den French Open in Paris ein bemerkenswertes Comeback gefeiert. Die 32-Jährige war nach einer Krebserkrankung auf die Tennis-Tour zurückgekehrt und will ihre Karriere am Ende der Saison beenden.

© dpa-infocom, dpa:210629-99-191358/9 (dpa)

Herren-Tableau

Damen-Tableau

Spielplan

Ergebnisse