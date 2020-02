10:36 Uhr

Windhorst rückt von Klinsmann ab: Ex-Trainer ist kein Aufsichtsrat mehr

Jürgen Klinsmann wollte in den Aufsichtsrat der Hertha zurück kehren - Investor Lars Windhorst verhinderte das offenbar.

Nach seinem Rücktritt als Trainer von Hertha BSC sollte Jürgen Klinsmann eigentlich in den Aufsichtsrat des Klubs zurück kehren. Daraus wird offenbar nichts.

Es war ein Abgang mit Knalleffekt: Nach gerade mal elf Wochen als Trainer von Hertha BSC Berlin gab Jürgen Klinsmann Anfang der Woche seinen Rücktritt von dem Posten bekannt. Eigentlich hätte der 55-Jährige, der als Vertrauter des Berliner Geldgebers Lars Windhorst galt, danach in den Aufsichtsrat des Klubs zurückkehren wollen - ein Mandat, den er bereits vor seiner Zeit als Coach innehatte und das er während seines Engagements als Trainer ruhen ließ.

Einem Bericht des Spiegel zufolge wird daraus nichts: Demnach rückt Windhorst von seinem Vertrauten Klinsmann ab und soll darauf gedrängt haben, dass der Ex-Nationatrainer nicht in den Aufsichtsrat zurück kehren soll.

Eine offizielle Bestätigung der Investorenseite steht noch aus. Am Donnerstag wird aber in Berlin eine Pressekonferenz stattfinden, in der diese Entscheidung verkündet werden soll. Hintergrund: Nach Informationen des Spiegel soll auch Windhorst äußerst verstimmt über den Zeitpunkt und die Art und Weise des Klinsmann-Rücktritts gewesen sein.

Klinsmann soll schon im USA-Trainingslager seinen Rücktritt angeboten haben

Klinsmann hatte einen Tag nach seinem Aus als Hertha-Coach noch nachgelegt und Manager Michael Preetz kritisiert: Die Zusammenarbeit sei nicht von Vertrauen geprägt gewesen sein. Vor allem über die Aufteilung der Kompetenzen seien sich die beiden nicht einig gewesen, sagte Klinsmann in einem Video-Chat bei Facebook. Darin hatte der 55-Jährige selbst seinen eigenen Rücktritt als "fragwürdig" bezeichnet. Angeblich soll Klinsmann wegen des Kompetenz-Gerangels schon im Winter-Trainingslager der Hertha in den USA seinen Rücktritt angeboten haben.

Klinsmann-Nachfolge: Beer bringt bei Hertha Ex-Trainer Dardai ins Spiel

Unterdessen starten bei dem abstiegsgefährdeten Bundesligisten die Spekulationen weiter, wer der nächste Trainer werden könnte. Der ehemalige Hertha-Kapitän Erich Beer (73) spricht sich nach dem Rückzug von Trainer Jürgen Klinsmann für eine Rückkehr des früheren Berliner Coachs Pal Dardai bis zum Ende der Saison aus. "Pal kennt die Mannschaft, spricht ihre Sprache und kann wieder Stabilität reinbringen. Und er steht noch bei Hertha unter Vertrag", sagte Beer im Interview des Kicker. "Ein neuer Trainer müsste sich erst einfinden und das Team kennenlernen. Das kann einige zeit dauern, und dann kann es schon zu spät sein." (eisl, AZ)

