Wintersport am Wochenende (26.10. & 27.10.): live im TV & Live-Stream + Termine

Am Samstag, 26.10.2019, startet mit dem Ski Alpin Weltcup die Wintersport Saison 2019/20: Alle Termine & wo Sie den Wintersport am Wochenende im Fernsehen, Live-Stream & Free-TV sehen.

Am Wochenende des 26. Oktobers wird die Wintersport-Saison 2019/20 mit dem Auftakt für den alpinen Ski-Weltcup eröffnet. Ob der Wintersport am Wochenende live im Free-TV (ZDF oder ARD), Pay-TV oder Stream übertragen wird, erfahren Sie bei uns.

Wintersport-Fans fiebern dem Wochenende entgegen: Am 26. Oktober findet der Auftakt für den Alpinen Ski-Weltcup im österreichischen Sölden statt und leitet traditionell die neue Wintersport-Saison 2019/20 ein. Der Ski-Alpin-Weltcup findet vom 26. Oktober 2019 bis zum 22. März 2020 statt.

Das spannende Wintersport-Wochenende startet bereits am Freitag (26. Oktober 2019) mit der Auslosung für die Damen. Zu den Disziplinen des Alpinen Ski-Weltcups 2019 zählen Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Alpine Kombination und Parallel-Wettbewerb. Die Termine erhalten Sie bei uns, ebenso die Live-Übertragungsdaten im Fernsehen, Free-TV oder Live-Stream.

Wintersport am Wochenende mit Ski-Alpin-Weltcup: Termine & Live-Übertragung (Stream & Free-TV)

Die Termine & Live-Übertragungen im Überblick:

Wintersport am Samstag, 26.10.2019:

Ski-Alpin-Weltcup - Riesenslalom der Damen

1. Lauf ab 10 Uhr: live im Stream der Sportschau & auf DAZN (Stream)

2. Lauf ab 13 Uhr: live im Stream der Sportschau & auf DAZN (Stream), in der ARD (TV) & auf Eurosport (TV)



Wintersport am Sonntag, 27.10.2019:

Ski-Alpin-Weltcup - Riesenslalom der Herren

1. Lauf ab 10 Uhr: live im Stream der Sportschau & auf DAZN (Stream)

2. Lauf ab 13 Uhr: live im Stream der Sportschau & auf DAZN (Stream), in der ARD (TV) & auf Eurosport (TV)

Wintersport am Wochenende live im TV & Online-Stream verfolgen

Gute Nachricht für die Wintersport-Fans: Die Wintersport-Saison 2019/20 können Sie live und kostenlos von zu Hause aus verfolgen. Der Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020 wird live in den Öffentlich-Rechtlichen - nämlich in der ARD (Das Erste) und im ZDF - übertragen. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen, können Sie den Wintersport am Wochenende auch über den Live-Stream der ARD und des ZDF schauen. Sie müssen also nicht die Dienste von Pay-TV-Sendern oder Streaming-Plattformen wie Sky oder DAZN nutzen.

Hier sehen Sie den Wintersport am Wochenende mit dem Ski-Alpin-Weltcup: Beide Läufe des Riesenslaloms (Herren & Damen) können Sie im Live-Stream der ARD verfolgen sowie im Online-Stream von DAZN. In der ARD & auf Eurosport wird nur der zweite Lauf live im Fernsehen übertragen.

Ski-Alpin-Weltcup 2019/20 live im TV und Stream

Ski-Alpin-Weltcup läutet Wintersport-Saison am Wochenende ein

Der Auftakt des Alpiner Ski-Weltcups 2019/20 findet am Rettenbachferner in Sölden statt. Für die österreichische Gemeinde ist es das 20. Jubiläum. Sölden veranstaltete den ersten Ski-Weltcup zum Auftakt der Saison 1993/94. Auch wettertechnisch sieht es für die Wintersportler gut aus: Es wird strahlend schönes Wetter bei milden Temperaturen voraus gesagt. Im Jahr 2006 mussten die Söldener den Weltcup erstmals absagen, weil es zu warm war. 2010 wurde die Veranstaltung wegen zu starkem Nebel abgebrochen. Dem kommenden Wintersport-Wochenende sollte wettertechnisch nichts im Wege stehen.

Weitere Infos zu dem Terminen des Ski-Weltcups finden Sie hier: Ski-Alpin-Weltcup 2019/20: Kalender, Termine und Zeitplan

