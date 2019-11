vor 43 Min.

Am Freitag startet das nächste Wintersport-Wochenende. Skispringen, Ski Alpin Weltcup, Langlaufen, Biathlon, Nordische Kombination und Rodeln - was steht auf dem Plan? Die TV-Termine für Freitag, Samstag und Sonntag.

Wintersport am Wochenende live in TV, Fernsehen & Stream - TV-Termine (29.11.-1.12.2019): So sehen Sie heute aktuell den Wintersport live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream. Zudem verraten wir, welche Wintersport-Art vom Wochenende läuft: Skispringen, Nordische Kombination, Rodeln, Bob, Langlauf, Ski Alpin und Biathlon Weltcup?

Welche Wintersportart läuft heute und an welchem Termin? Hier alle Infos zur Übertragung im Live-Stream, in TV und Fernsehen. ARD oder ZDF im Free-TV oder nur Pay-TV?

Wintersport am Freitag (29.11.2019)

11 Uhr: Nordische Kombination der Herren in Ruka, Finnland - HS142, 5km - Eurosport

der Herren in Ruka, - HS142, 5km - 12.30 Uhr: Langlauf der Herren in Ruka, Finnland - Sprint klassisch - Eurosport

der Herren in Ruka, - Sprint klassisch - 12.30 Uhr: Langlauf der Damen in Ruka, Finnland - Sprint klassisch - Eurosport

Wintersport am Samstag (30.11.2019)

8.30 Uhr: Nordische Kombination der Herren in Ruka, Finnland - HS 142, 10km - ARD / Eurosport

der Herren in Ruka, - HS 142, 10km - / 9.45 Uhr: Langlauf der Damen in Ruka, Finnland - 10km klassisch - ARD / Eurosport

der Damen in Ruka, - 10km klassisch - / 9.45 Uhr: Langlauf der Herren in Ruka, Finnland - 15km klassisch - ARD / Eurosport

der Herren in Ruka, - 15km klassisch - / 13.10 Uhr: Biathlon Weltcup Mixed Herren/Damen in Östersund , Schweden - Staffel single mixed - ARD / Eurosport

Mixed Herren/Damen in , Schweden - Staffel single mixed - / 15 Uhr: Biathlon Mixed Frauen/Männer in Östersund , Schweden - Staffel mixed 2x6km + 2x7,5km - ARD / Eurosport

Mixed Frauen/Männer in , Schweden - Staffel mixed 2x6km + 2x7,5km - / 15.45 Uhr: Ski Alpin Weltcup der Damen in Killington , USA - Riesenslalom - ARD / Eurosport

der Damen in , - Riesenslalom - / 16.30 Uhr: Skispringen / Skisprung Weltcup der Herren in Ruka, Finnland - HS 142 - ARD / Eurosport

/ Skisprung der Herren in Ruka, - HS 142 - / 20.15 Uhr: Ski Alpin Weltcup der Herren in Lake Louise , Kanada - Abfahrt - ARD / Eurosport

Wintersport am Sonntag (1.12.2019)

9.10 Uhr: Nordische Kombination der Herren in Ruka, Finnland - HS 142, 10km - ARD / Eurosport

der Herren in Ruka, - HS 142, 10km - / 10.10 Uhr: Langlauf der Damen in Ruka - 10km Verfolgung Freistil - ARD / Eurosport

der Damen in Ruka - 10km Verfolgung Freistil - / 11.25 Uhr: Langlauf der Männer in Ruka - 15km Verfolgung Freistil - ARD / Eurosport

der Männer in Ruka - 15km Verfolgung Freistil - / 12.30 Uhr: Biathlon der Herren in Östersund - 10km Sprint - ARD / Eurosport

der Herren in - 10km Sprint - / 15.30 Uhr: Biathlon der Frauen in Östersund - 7.5km Sprint - ARD / Eurosport

der Frauen in - 7.5km Sprint - / 15.45 Uhr: Ski Alpin der Damen in Killington , USA - Slalom - ARD / Eurosport

der Damen in , - Slalom - / 16.30 Uhr: Skisprung Weltcup / Skispringen der Männer in Ruka, HS 142 Einzel - ARD / Eurosport

/ der Männer in Ruka, HS 142 Einzel - / 20.15 Uhr: Ski Alpin der Herren in Lake Louise , Kanada - Super G - ARD / Eurosport

TV-Rechte und Termine: Wer überträgt Wintersport am Wochenende?

Wintersport heute und aktuell bzw. am Wochenende wird in Deutschland von ARD, ZDF und Eurosport live in TV, Stream und Fernsehen übertragen. Die TV-Termine finden Sie immer bei uns. ARD und ZDF übertragen nicht alle Events live in TV und Stream. Manche Rennen oder Wettbewerbe werden nur in der Wiederholung oder Zusammenfassung gezeigt. DAZN zeigt auch die Nordische Kombination.

