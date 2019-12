vor 17 Min.

Wintersport am Wochenende live im TV und Stream - TV-Termine heute am Sonntag, 15.12.19

Die Wintersport-Saison geht heute am Sonntag, 15.12.19, weiter - mit Biathlon Weltcup, Ski Alpin Riesenslalom, Skispringen, Bob und mehr. Wir sagen, was wann und wo live in TV, Fernsehen und Stream läuft.

Wintersport am Wochenende aktuell: Live-TV und Stream, die TV-Termine

Wintersport am Freitag (13.12.2020) live TV und Stream

11:30 Uhr Biathlon Sprint (Frauen) ARD , Eurosport

14:20 Uhr Biathlon Sprint (Männer) ARD , Eurosport

Danach: Weltcup Skispringen in Klingenthal, Qualifikation

Wintersport gestern am Samstag (14.12.2020) live TV und Stream

9:30 Uhr Ski Alpin Slalom 1. Lauf (Herren) ARD , Eurosport

10:30 Uhr Ski Alpin Super G (Frauen) ARD , Eurosport

11:30 Uhr Biathlon Staffel (Frauen) ARD , Eurosport

etwa 12:55 Uhr: Weltcup Skispringen , 1. und 2. Durchgang Damen, Klingenthal, ARD , Eurosport

13:00 Uhr Ski Alpin Slalom 2. Lauf (Herren) ARD , Eurosport

14:55 Uhr Biathlon Verfolgung (Herren) ARD , Eurosport

16 Uhr Weltcup Skispringen : 1. Durchgang Team Herren, Übertragung aus Klingenthal, ARD , Eurosport

17:10 Uhr: Weltcup Skispringen , 2. Durchgang Team Herren, Übertragung aus Klingenthal, ARD , Eurosport

Wintersport heute am Sonntag (15.12.2020) live TV und Stream

9.30 Uhr Ski Alpin Riesenslalom (Herren) ARD , Eurosport

(Herren) , 12:00 Uhr Biathlon Verfolgung (Frauen) ARD , Eurosport

Verfolgung (Frauen) , 13:30 Uhr Ski Parallel-Slalom (Frauen) ARD , Eurosport

, 14:15 Uhr Biathlon Staffel (Herren) ARD , Eurosport

Staffel (Herren) , 15:50 Uhr: Weltcup Skispringen , 1. Durchgang Herren, Übertragung aus Klingenthal, ARD , Eurosport

, 1. Durchgang Herren, Übertragung aus Klingenthal, , 16:55 Uhr: Viererbob-Weltcup, 1. Lauf, Zusammenfassung aus Lake Placid , ARD , Eurosport

, , 17 Uhr: Weltcup Skispringen , 2. Durchgang Herren, Übertragung aus Klingenthal, ARD , Eurosport

Wintersport heute und am Wochenende live im TV und Stream: Fernsehen, die TV-Termine im Free-TV

Der Wintersport am Wochenende ist fast komplett im Free-TV zu sehen. Live in Stream und TV übertragen ARD und Eurosport. Auch gibt es immer wieder Wiederholungen und Zusammenfassungen.

