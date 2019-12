vor 20 Min.

Wintersport am Wochenende live in TV & Stream - TV-Termine (13.-15.12.)

Die Wintersport-Saison geht am Freitag (13. Dezember 2019) weiter. Biathlon Weltcup, Skispringen, Langlauf, Bob, Rodeln, Ski Alpin, Nordische Kombination & mehr. Wir sagen, was wann und wo läuft live in TV, Fernsehen und Stream.

Wintersport am Wochenende aktuell: Live-TV und Stream, die TV-Termine

Wintersport am Freitag (13.12.2020) live TV und Stream

11:30 Uhr Biathlon Sprint (Frauen) ARD , Eurosport

Sprint (Frauen) , 14:20 Uhr Biathlon Sprint (Männer) ARD , Eurosport

Sprint (Männer) , Danach: Weltcup Skispringen in Klingenthal, Qualifikation

Wintersport am Samstag (14.12.2020) live TV und Stream

9:30 Uhr Ski Alpin Slalom 1. Lauf (Herren) ARD , Eurosport

Slalom 1. Lauf (Herren) , 10:30 Uhr Ski Alpin Super G (Frauen) ARD , Eurosport

Super G (Frauen) , 11:30 Uhr Biathlon Staffel (Frauen) ARD , Eurosport

Staffel (Frauen) , etwa 12:55 Uhr: Weltcup Skispringen , 1. und 2. Durchgang Damen, Klingenthal, ARD , Eurosport

, 1. und 2. Durchgang Damen, Klingenthal, , 13:00 Uhr Ski Alpin Slalom 2. Lauf (Herren) ARD , Eurosport

Slalom 2. Lauf (Herren) , 14:55 Uhr Biathlon Verfolgung (Herren) ARD , Eurosport

Verfolgung (Herren) , 16 Uhr Weltcup Skispringen : 1. Durchgang Team Herren, Übertragung aus Klingenthal, ARD , Eurosport

: 1. Durchgang Team Herren, Übertragung aus Klingenthal, , 17:10 Uhr: Weltcup Skispringen , 2. Durchgang Team Herren, Übertragung aus Klingenthal, ARD , Eurosport

Wintersport am Sonntag (15.12.2020) live TV und Stream

9.30 Uhr Ski Alpin Riesenslalom (Herren) ARD , Eurosport

Riesenslalom (Herren) , 12:00 Uhr Biathlon Verfolgung (Frauen) ARD , Eurosport

Verfolgung (Frauen) , 13:30 Uhr Ski Parallel-Slalom (Frauen) ARD , Eurosport

, 14:15 Uhr Biathlon Staffel (Herren) ARD , Eurosport

Staffel (Herren) , 15:50 Uhr: Weltcup Skispringen , 1. Durchgang Herren, Übertragung aus Klingenthal, ARD , Eurosport

, 1. Durchgang Herren, Übertragung aus Klingenthal, , 16:55 Uhr: Viererbob-Weltcup, 1. Lauf, Zusammenfassung aus Lake Placid , ARD , Eurosport

, , 17 Uhr: Weltcup Skispringen , 2. Durchgang Herren, Übertragung aus Klingenthal, ARD , Eurosport

Wintersport heute und am Wochenende live in TV und Stream: Fernsehen, die TV-Termine im Free-TV

Der Wintersport am Wochenende ist fast komplett im Free-TV zu sehen. Live in Stream und TV übertragen ARD und Eurosport. Auch gibt es immer wieder Wiederholungen und Zusammenfassungen.





