Wintersport am Wochenende live in TV & Stream: TV-Termine (20.-22.12.)

Denise Herrmann möchte schnell wieder erfolgreich sein. Wintersport am Wochenende live in TV & Stream: TV-Termine (20.-22.12.). Wintersport an Freitag, Samstag & Sonntag ab heute aktuell.

Auch an diesem Wochenende steht wieder jede Menge Wintersport an. Von heute am Freitag geht es bis Sonntag (20.-22.12.2019) durch Schnee und Eis bei Biathlon, Skispringen, Ski Alpin Weltcup, Rodeln, Bob, Langlauf, Nordische Kombination und Co.

Wintersport am Wochenende live in TV & Stream: TV-Termine (20.-22.12.): Auch an diesem Wochenende steht wieder jede Menge Wintersport an. Von heute am Freitag geht es bis Sonntag (20.-22.12.2019) durch Schnee und Eis bei Biathlon, Skispringen, Ski Alpin Weltcup, Rodeln, Bob, Langlauf, Nordische Kombination und Co. Hier unser TV-Programm für das Wochenende.

Vielleicht ist der erlösende erste Saisonsieg durch Benedikt Doll ja auch für die deutschen Biathletinnen eine Initialzündung. Denn bisher lief es für die Skijägerinnen alles andere als gut. In Frankreich wollen sie nach ihren desaströsen Leistungen von Hochfilzen, wo sie im Sprint und der Staffel historisch schlechte Ergebnisse abgeliefert hatten, Wiedergutmachung betreiben. Dabei wurde das Team mit drei Neuen kräftig durchgemischt. Vor allem auf Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann ruhen die Hoffnungen. Dafür muss die Ex-Langläuferin aber wieder die Sicherheit am Schießstand finden.

Wintersport heute am Freitag live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream - 20.12.2020

11.45 Uhr: Super G der Herren in Gröden , live auf ZDF / Eurosport

, live auf / 14.15 Uhr: 7,5km Sprint der Damen im Biathlon in Annecy , live auf ZDF / Eurosport

Wintersport am Samstag live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream - 21.12.2020

10.30 Uhr: Abfahrt der Frauen im Ski Alpin Weltcup in Val d'Isere, live auf ZDF / Eurosport

in d'Isere, live auf / 11 Uhr: Nordische Kombination Herren (HS98, 10km) in Ramsau , live auf ZDF / Eurosport

Herren (HS98, 10km) in , live auf / 11.45 Uhr: Abfahrt der Herren Ski Alpin in Gröden , live auf ZDF / Eurosport

in , live auf / 13 Uhr: Biathlon Verfolgung über 12,5km der Herren in Annecy , live auf ZDF / Eurosport

Verfolgung über 12,5km der Herren in , live auf / 13.30 Uhr: Langlaufen im Sprint Freistil der Herren in Planica , live auf ZDF / Eurosport

, live auf / 15 Uhr: Biathlon , 10km Verfolgung der Damen in Annecy , live auf ZDF / Eurosport

, 10km Verfolgung der Damen in , live auf / 16 Uhr: Skispringen in Engelberg der Herren (HS140 Einzel), live auf ZDF / Eurosport

Wintersport am Sonntag live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream - 22.12.2020

10 Uhr: Riesenslalom der Herren im Ski Alpin Weltcup in Alta Badia , live auf ZDF / Eurosport

in , live auf / 11 Uhr: Nordische Kombination der Herren (HS 98, 10km) in Ramsau , live auf ZDF / Eurosport

der Herren (HS 98, 10km) in , live auf / 11 Uhr: Alpine Kombination der Damen in Val d'Isere, live auf ZDF / Eurosport

d'Isere, live auf / 11.10 Uhr: Langlauf der Herren im Teamsprint Freistil in Planica , live auf ZDF / Eurosport

der Herren im Teamsprint Freistil in , live auf / 11.10 Uhr: Langlauf der Damen im Teamsprint Freistil in Planica , live auf ZDF / Eurosport

der Damen im Teamsprint Freistil in , live auf / 12.10 Uhr: Biahtlon Massenstart der Herren über 15km in Annecy , live auf ZDF / Eurosport

, live auf / 14.15 Uhr: Biathlon Massenstart der DAmen über 12,5km in Annecy , live auf ZDF / Eurosport

Massenstart der DAmen über 12,5km in , live auf / 15 Uhr: Skispringen der Herren in Engelberg (HS 140 Einzel), live auf ZDF / Eurosport

TV-Übertragung: Das TV-Programm für den Wintersport am Wochenende - TV-Termine & Free-TV

Der Wintersport am Wochenende wird wieder viel Spannung bringen. Alle Events sind im Free-TV oder Gratis-Stream zu verfolgen. Jedoch sind nicht alle Events live zu verfolgen - auch wegen terminlicher Überschneidungen. Es gibt im Verlauf des Wochenendes jedoch auch immer wieder Zusammenfassungen und Wiederholungen.





