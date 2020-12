vor 46 Min.

Wintersport live: Übertragung im TV & Stream, Termine, Rennkalender vom 3. bis 6. Dezember 2020

Stefan Luitz beim Auftakt der Wintersport-Saison 20/21, beim WC in Sölden. Was an Terminen im Rennkalender ansteht, wo die Rennen live im Free-TV oder Stream übertragen werden, das erfahren Sie hier.

Die Wintersport-Saison ist mit dem Alpinen Weltcup in Sölden in die Saison 2020/21 gestartet. Welche Wettkämpfe anstehen - das erfahren Sie hier. Außerdem Infos zum Rennkalender, den Terminen und der Übertragung im Free-TV und Stream.

Am Rettenbachferner Gletscher im Ötztal hat der Alpine Weltcup am 18. Oktober 2020 die Wintersport-Saison 20/21 eröffnet. Diese Saison wird mit Blick auf die Corona-Situation um einiges anders. Welche Änderungen es coronabedingt gibt, wann genau der Langlauf, die Nordische Kombination, die Biathleten und Skispringer in die aktuelle Weltcup-Saison starten oder was im Rennrodel geboten ist, das erfahren Sie hier. Zudem erhalten Sie den aktuellen Rennkalender, alle Termine sowie Infos zur Übertragung im Free-TV, Fernsehen und Live-Stream.

Wintersport 2020/21 live im TV, Fernsehen & Live-Stream:

Wintersport am 3. Dezember 2020, Donnerstag:

13.30 Uhr: Kontiolahti: Biathlon – Sprint der Männer

– Sprint der Männer 16.30 Uhr: Kontiolahti, Finnland : Biathlon – Sprint der Frauen

Wintersport am 4. Dezember 2020, Freitag:

15.00 Uhr: Ruka, Finnland : Freestyler*innen

: Freestyler*innen 15.30 Uhr: Nischny Tagil, Russland : Skisprung

Wintersport am 5. Dezember 2020, Samstag:

9.25 Uhr: Altenberg : Rodeln – Doppelsitzer

: Rodeln – Doppelsitzer 10.30 Uhr: Santa Caterina , Italien : Riesenslalom Herren ( Ersatzort für Val d'Isère)

, : Riesenslalom Herren ( für Val d'Isère) 11.30 Uhr: St. Moritz , Schweiz : Ski Alpin : – Super-G Frauen

, : : – Super-G Frauen 12.15 Uhr: Altenberg : Rodeln – Einsitzer Frauen

: Rodeln – Einsitzer Frauen 13.20 Uhr: Kontiolahti, Finnland : Biathlon – 12,5km Verfolgung Männer

: – 12,5km Verfolgung Männer 13.30: Santa Caterina , Italien ( Ersatzort für Val d'Isère)

, ( für Val d'Isère) 15.00 Uhr: Ruka, Finnland : Freestyle Moguls Buckelpiste

: Freestyle Moguls Buckelpiste 15.15 Uhr: Kontiolahti, Finnland : Biathlon – 4x6km Staffel Frauen

: – 4x6km Staffel Frauen 16.30 Uhr: Nischni Tagil , Russland : Skispringen Männer

Wintersport am 6. Dezember 2020, Sonntag:

9.30 Uhr: Altenberg : Rodeln – Einsitzer Männer

: Rodeln – Einsitzer Männer 10.00 Uhr: Santa Caterina , Italien : Riesenslalom Herren ( Ersatzort für Val d'Isère)

, : Riesenslalom Herren ( für Val d'Isère) 11.30 Uhr: St. Moritz , Schweiz : Ski Alpin – Super-G der Frauen

, : – Super-G der Frauen 12.45 Uhr: Kontiolahti, Finnland : Biathlon – 4x7,5km-Staffel Männer

: – 4x7,5km-Staffel Männer 13.00 Uhr: Santa Caterina , Italien ( Ersatzort für Val d'Isère)

, ( für Val d'Isère) 13.15 Uhr: Altenberg : Rodeln – Teamstaffel

: Rodeln – Teamstaffel 15.15 Uhr: Kontiolahti, Finnland : Biathlon – 4x6km-Staffel Frauen

: – 4x6km-Staffel Frauen 16.00 Uhr: Nischni Tagil , Russland : Skispringen Männer

Wintersport heute/am Wochenende live im TV, Fernsehen & Live-Stream: ARD/ZDF oder Eurosport/DAZN?

Der Wintersport wird von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF im Wechsel übertragen. Auch Eurosport und DAZN haben sich die Rechte am Wintersport gesichert. Sie berichten live und in Ausschnitten auf Eurosport 1, Eurosport 2 und im kostenpflichtigen Stream von DAZN. Wer die Rennen jeweils am Wochenende live im Free-TV ausstrahlt, ob ARD oder ZDF, das aktualisieren wir an dieser Stelle.

Live dabei sein? Was es bei der Einreise nach Österreich zu beachten gibt, lesen Sie in dieser Übersicht.

