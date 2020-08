vor 41 Min.

„Wir lassen uns durch nichts aus der Ruhe bringen“

Heiko Vogler, Trainer des Augsburger U20-Eishockeyteams sieht trotz Einschränkungen der Saison positiv entgegen

Von Anna Faber

Herr Vogler, Sie hatten als U20-Trainer des Augsburger EV mit Ihrer Mannschaft zwei Testspiele. Wie liefen die aus Ihrer Sicht?

Vogler: Ich nehme da viel Positives mit. Wir haben leider unglücklich 6:5 gegen Regensburg verloren. Aber das war auch das erste Spiel nach einer sehr langen Pause mit unterschiedlichen Einschränkungen. Also es war kein Spiel wie jedes andere und der Rhythmus war anders als noch vor Corona. Die Spieler können sich nicht mehr so frei bewegen. Das erschwert das Spiel. Aber dann am Sonntag haben wir zu Hause mit 5:4 gewonnen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden bisher.

Am Samstag, um 18.30 Uhr spielt Ihr Team seinen letzten Test gegen Königsbrunn, bevor die Saison am 5. September startet. Wie gehen Sie das Spiel an?

Vogler: Wir wollen natürlich das verbessern, was wir zuletzt falsch gemacht haben. An ein paar Stellschrauben wurde gedreht, um die Fehlerquote zu minimieren. Aber wir wollen weiterhin so attraktiv Eishockey spielen wie bisher. Wir lassen uns durch nichts aus der Ruhe bringen.

Was nehmen Sie sich für die Saison in der Deutschen Nachwuchs-Liga vor?

Vogler: Erst mal, dass wir zum Spielen kommen. Das ist in der Corona-Situation nicht so leicht. Ich hoffe, dass der Spielbetrieb stattfindet. Die Jungs kommen nicht nur aus Augsburg, sondern auch aus anderen Städten. Es sollen alle verletzungsfrei bleiben und dann ist unser Ziel, in die Play-offs zu kommen.

Ist das Team fit?

Vogler: Ja, das Team ist absolut fit. Die Spieler haben jetzt eine lange Zeit für die Vorbereitungen genutzt. Auch trotz der Einschränkungen. Wir haben einen super Athletiktrainer, Gregor Grutschnig von den Augsburger Panthern, der für die Jungs die Pläne geschrieben hat. Sie sind fit und heiß darauf, jedes Wochenende spielen zu dürfen.

Wie sieht es mit einem Hygienekonzept aus? Müssen die Spieler regelmäßig getestet werden?

Vogler: Nein, das Konzept ist so: Die Jungs kommen in zwei Stufen, Gruppe A und Gruppe B. Sie dürfen sich nicht alle gleichzeitig in der Umkleide aufhalten. Es dürfen auch nicht alle gleichzeitig duschen, sondern immer nur vereinzelt. Aber das ist besser, als gar nicht zu duschen. Unsere Spiele finden vorerst auch alle ohne Zuschauer statt.

Themen folgen