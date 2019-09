13:03 Uhr

Wolfsburg - Oleksandria live im TV und Stream sehen

Für Wolfsburg geht es in der Europa Leage am ersten Spieltag heute Abend gegen Oleksandria. Wir verraten, wo Sie das Spiel live in TV, Fernsehen und Stream sehen können. Auf DAZN oder im Free-TV auf RTL Nitro?

VfL Wolfsburg - PFK Oleksandria live im TV, Fernsehen und Stream sehen: In der Europa League kommt es am ersten Spieltag heute Abend (19. September 2019, 21 Uhr) zum deutsch-ukrainischen Duell. Wir verraten, wie Sie die Fußball-Partie live sehen im Stream auf DAZN oder im Free-TV auf RTL Nitro.

Als Wolfsburg vor mehr als drei Jahren letztmals auf internationalem Parkett spielte, tat man das auf der wohl größten Bühne des Fußballs. Im April 2016 war der VfL im Champions-League-Viertelfinale zu Gast bei Real Madrid. Nach einem unerwartetem 2:0-Triumph im Hinspiel verlor der VfL Wolfsburg das Rückspiel mit 0:3. "Wir waren insgesamt vielleicht ein bisschen zu ängstlich an dem Abend in Madrid", sagt VfL-Spieler Maximilian Arnold.

Europa League: Wolfsburg geht mit Respekt in die Partie

Zum Start der neuen EL-Saison geht es heute Abend gegen einen Verein, der einige Nummern kleiner ist: PFK Oleksandrija, ein Club aus der Ukraine. Dessen teuerster Einkauf heißt Waleri Lutschkjewitsch und kostete nur 250.000 Euro. Die bisher größten Erfolge von Oleksandria sind drei Aufstiege in die erste ukrainische Liga.

Trotzdem hat Wolfsburgs Coach Oliver Glasner großen Respekt: "Wenn du in der Ukraine Dritter hinter Schachtjor Donezk und Dynamo Kiew wirst, dann sagt das viel über das Leistungsvermögen aus." Natürlich ist ein Heimsieg gegen Oleksandira Pflicht für Wolfsburg, wenn man in der Gruppe I einen der ersten zwei Plätze belegen und die K.o.-Runde erreichen will. Denn die beiden anderen Gegner sind AS Saint-Etienne und KAA Gent.

VfL Wolfsburg - PFK Oleksandria live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream

Wird Wolfsburg - Oleksandria heute Abend am Donnerstag live in der Übertragung im TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein?

Donnerstag, 19. September 2019:

Wolfsburg - Oleksandria, 21 Uhr (live auf DAZN)

Wolfsburg - Oleksandria live im TV und Stream sehen: DAZN oder auf RTL Nitro im Free-TV?

Wolfsburg gegen Oleksandria in der Europa League wird heute Abend leider nicht live in TV, Fernsehen oder im Free-TV kommen. Denn RTL überträgt das Spiel von Borussia Mönchengladbach im Free-TV auf RTL Nitro. Wolfsburg kann nur von Fans live im "TV" geschaut werden, die ein Abo des Streaming-Portals DAZN haben. Eine kostenlose Stream Alternative gibt es nicht. Auch gibt es keine legale Möglichkeit, das EL-Spiel live in TV oder Fernsehen zu verfolgen.

Das ist der Gegner von Wolfsburg aus der Ukraine: Oleksandria

Olexandrija ist eine Stadt in der Oblast Kirowohrad in der Zentral-Ukraine und Verwaltungssitz des Rajon Olexandrija mit mehr als 80.000 Einwohnern. Der Verein wurde im Jahre 1991 als Polihraftechnika Olexandrija gegründet. 1992 debütierte die Mannschaft in der zweithöchsten ukrainischen Liga. 2001 stieg das Team in die ukrainische erste Liga auf.

Themen folgen