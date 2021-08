Women's Champions League 2021/22: Übertragung im TV und Live-Stream

Die UEFA Women’s Champions League 2021/22 geht in eine neue Runde. Wir haben hier alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream für Sie zusammengestellt.

Nun ist es wieder so weit: Die UEFA Women’s Champions League geht in der Saison 2021/22 in eine neue Runde. Das Turnier existiert seit dem Jahr 2001 und wurde von der UEFA ins Leben gerufen. Es ist der einzige Europapokal-Wettbewerb im Frauenfußball.

Wo werden die Spiele Women’s Champions League 2021/22 übertragen? Kann man ausgewählte Partien auch im Free-TV oder Gratis-Stream verfolgen? Wir verraten Ihnen hier alle wichtigen Infos zur Übertragung und liefern Ihnen wissenswerte Fakten zur UEFA Women’s Champions League 2021/22.

Übertragung: Women’s Champions League 2021/22 live im TV und Stream - nicht im Free-TV

Dank einer Partnerschaft von Youtube und der Sport-Plattform DAZN können Fans Live-Übertragungen aller 61 Spiele ab der Gruppenphase sowohl regulär mit einem Abo auf DAZN, aber auch völlig kostenfrei auf dem YouTube-Kanal der Sportplattform verfolgen.

Hier finden Sie den Live-Stream von DAZN auf Youtube : zur offiziellen Seite.

Eine Übertragung im Free-TV oder kostenlos im Stream gibt es bei der Women’s Champions League 2021/22 nicht.

Spielplan: Das sind die Rahmen-Termine der UEFA Women’s Champions League 2021/22

Die UEFA Women’s Champions League 2021/22 startete am 17. August 2021 mit der ersten Runde, welche bis zum 21. August 2021 andauert. Ab dem 31. August 2021 bis zum 09. September finden dann die Partien der zweiten Runde statt.

Im Anschluss daran folgt vom 05. Oktober 2021 bis zum 16. Dezember 2021 die Gruppenphase. Die Viertelfinalspiele finden schließlich Ende März 2022 und die Halbfinalspiele Ende April 2022 statt. Wann das Finale ausgetragen wird, steht noch nicht fest.

Vereine: Diese Mannschaften sind bei der Women’s Champions League 2021/22 dabei

Insgesamt nehmen 72 Mannschaften aus 50 unterschiedlichen Verbänden an der UEFA Women's Champions League 2021/22 teil. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Frauen-Fußballclubs, die in der Saison 2021/22 mit dabei sind:

FC Barcelona (Spanien)

(Spanien) Paris Saint-Germain ( Frankreich )

( ) FC Bayern München ( Deutschland )

( ) FC Chelsea ( England )

( ) AC Sparta Praha ( Tschechien )

( ) BK Häcken ( Schweden )

) HB Køge ( Dänemark )

) BIIK-Kazygurt ( Kasachstan )

) Glasgow City FC ( Schottland )

( ) SKN St. Pölten ( Österreich )

( ) FC Twente ( Niederlande )

( ) FC Gintra ( Litauen )

( ) FK Spartak Subotica ( Serbien )

( ) Breidablik Kópavogur ( Island )

( ) Juventus Turin (Italien)

(Italien) SFK 2000 Sarajevo ( Bosnien und Herzegowina )

( ) Apollon LFC ( Zypern )

) Universitatea Olimpia Cluj ( Rumänien )

) KS Vllaznia ( Albanien )

) RSC Anderlecht ( Belgien )

( ) Vålerenga Oslo ( Norwegen )

) WFC Kharkiv ( Ukraine )

) Ferencváros ( Ungarn )

) Servette FC Chênois ( Schweiz )

( ) Pomurje Beltinci (Slowakai)

PAOK ( Griechenland )

) Osijek ( Kroatien )

( ) Benfica ( Portugal )

( ) CSKA Moskva ( Russland )

) NSA Sofia ( Bulgarien )

Sofia ( ) Mitrovica ( Kosovo )

) Slovan Bratislava (Slowakai)

(Slowakai) Breznica Pljevlja ( Montenegro )

( ) Dinamo-BSUPC ( Belarus )

) KÍ Klaksvík (Färöer)

Beşiktaş ( Türkei )

Flora Tallinn ( Estland )

( ) Czarni Sosnowiec (Polen)

Peamount United ( Irland )

) Kiryat-Gat (Israel)

Swansea City (Wales)

(Wales) Birkirkara ( Malta )

) Åland United ( Finnland )

) Agarista CSF Anenii Noi ( Moldawien )

) Rīgas Futbola skola ( Lettland )

( ) Kamenica Sasa ( Nordmazedonien )

Sasa ( ) Racing FC Union Luxembourg ( Luxemburg )

( ) WFC Nike ( Georgien )

) Glentoran ( Nordirland )

) Hayasa ( Armenien )

) Lyon ( Frankreich )

) Wolfsburg ( Deutschland )

( ) Manchester City ( England )

( ) Slavia Praha ( Tschechien )

( ) Rosengård ( Schweden )

) Real Madrid (Spanien)

(Spanien) Brøndby ( Dänemark )

) Zürich ( Schweiz )

( ) Arsenal ( England )

) FC Minsk ( Belarus )

( ) Bordeaux ( Frankreich )

) Hoffenheim ( Deutschland )

( ) Levante (Spanien)

PSV Eindhoven ( Niederlande )

( ) Kristianstad ( Schweden )

( ) Slovácko ( Tschechien )

) Valur ( Island )

) Okzhetpes ( Kasachstan )

) AC Milan (Italien)

(Italien) Rosenborg ( Norwegen )

) Celtic ( Schottland )

) Lokomotiv Moskva ( Russland )

Gewinner: Welche Vereine haben UEFA Women’s Champions League in den vergangenen Jahren gewonnen?

Der Frauen-Fußballmannschaft FC Barcelona ist der momentane Titelverteidiger der UEFA Women’s Champions League. Auf Platz 1 der erfolgreichsten Clubs steht Olympique Lyon mit sieben Siegen, danach folgt Eintracht Frankfurt mit vier Titel und auf Platz 3 der schwedische Verein Umeå IK mit zwei Meisterschaften.

Hier finden Sie eine Übersicht über alle bisherigen Siegermannschaften der Women’s Champions League:

Jahr Sieger 2021 FC Barcelona 2020 Olympique Lyon 2019 Olympique Lyon 2018 Olympique Lyon 2017 Olympique Lyon 2016 Olympique Lyon 2015 Eintracht Frankfurt 2014 VfL Wolfsburg 2013 VfL Wolfsburg 2012 Olympique Lyon 2011 Olympique Lyon 2010 Turbine Potsdam 2009 MSV Duisburg 2008 Eintracht Frankfurt 2007 Arsenal WFC 2006 Eintracht Frankfurt 2005 Turbine Potsdam 2004 Umeå IK 2003 Umeå IK 2002 Eintracht Frankfurt

(AZ)