Wrestler "Silver King" stirbt während Kampf

Der Wrestler "Silver King" erlitt am Samstagabend in London einen Herzinfarkt im Ring. Von den Anwesenden half keiner. Alle dachten, der Vorfall gehöre zur Show.

Der 51-jährige Mexikaner César Barrón, bekannt als "Silver King", kämpfte am Samstagabend in "The Greatest Show of Lucha Libre" gegen Juventud Guerrera. Mitten im Kampf brach Barrón im Roundhouse in Camden nach einer Attacke plötzlich zusammen. Berichten in den mexikanischen Medien zufolge soll er einen Herzinfarkt erlitten haben.

Da niemand realisierte, wie ernst die Lage war, beendete Guerrera den Kampf sogar noch, die Zuschauer feierten. Roberto Carrera Maldonado sagte dem BBC, es habe sich angefühlt, als sei der Vorfall Teil der Show. Es dauerte rund zwei Minuten, bis Barrón versorgt wurde, während Juventud weiter seinen Charakter spielte, den Sieg feierte und zwischenzeitlich den Ring verließ. Barrón blieb währenddessen im Ring liegen, trotz der Versuche des Schiedsrichters, in wiederzubeleben.

Mehrere Männer kamen ihm zu Hilfe, laut Carrera Maldonado schienen sie allerdings unsicher, was sie tun sollten. Außerdem dauerte es einige Zeit, bis Sanitäter kamen. Die Halle wurde schließlich geräumt. Wenig später bestätigten die Veranstalter den Tod des Mexikaners.

Last night Silver King sadly lost his life during an event at the Roundhouse. At this stage the details are still being investigated so we don't have more information we can share. Our thoughts and condolences are with his family, friends and all of the Lucha Libre team.