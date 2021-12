Würzburg - 1860 München: Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream

In der 3. Liga 2021/22 begegnen sich nächsten Montag Würzburg und 1860 München. Ist die Partie im Free-TV oder Gratis-Stream zu sehen? Hier finden Sie alle Infos rund um die Übertragung.

Der der 3. Liga treffen am 20. Spieltag der Saison 21/22 die Würzburger Kickers auf den TSV 1860 München. Hier in diesem Artikel haben wir alle Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit für Sie zusammengefasst.

Würzburg vs. 1860 München: Wann ist Anstoß? Termin und Uhrzeit der 3. Liga

Am 20. Dezember 2021 begegnen sich die Würzburger Kickers und 1860 München. Der Anstoß ist um 19.00 Uhr in der Flyeralarm-Arena in Würzburg.

Übertragung: Läuft Würzburg gegen 1860 München im Free-TV und Live-Stream?

Hier finden Sie die wichtigsten Infos zur Begegnung im Überblick:

Spiel: Würzburg gegen 1860 München , 20. Spieltag der 3. Liga 2021/22

gegen , 20. Spieltag der 3. Liga 2021/22 Datum: Montag, 20. Dezember 2021

Montag, 20. Dezember 2021 Uhrzeit: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Ort: Flyeralarm-Arena, Würzburg

Flyeralarm-Arena, Übertragung im Free-TV : -

: - Übertragung im Gratis-Stream : -

: - Übertragung im Pay-TV: Magenta TV

Video: SAT.1

Die Bilanz zu Würzburg gegen 1860 München

Dem Portal fußballdaten.de zufolge sind sich die beiden Mannschaften bisher acht Mal begegnet. Davon konnten die Würzburger vier Spiele für sich entscheiden, die Sechzger gewannen nur drei Partien. Ein Spiel endete mit einem Unentschiden. Das Torverhältnis liegt bei 13:11 für die Kickers. In der aktuellen Tabelle der 3. Liga sieht das Verhältnis jedoch etwas anders aus: Hier steht der TSV 1860 München auf Platz 9, während die Rothosen aus Würzburg mit 17 Punkten nur Rang 19 belegen.

Einige Eckdaten zu den Würzburger Kickers

Der Fußball-Club Würzburger Kickers e. V., kurz Würzburger Kickers oder FWK wird auch "Kickers" oder "Rothosen" genannt. Dies ist wenig überraschend, da die Farben des Vereins seither Weiß und Rot sind. Der Verein wurde im Jahr 1907 gegründet und trägt seine Heimspiele am Würzburger Dallenberg aus. Das Stadion trägt heute den Namen Flyeralarm Arena.

In ihren erfolgreichsten Jahren spielten die Kickers 1977/78 eine Saison lang in der 2. Bundesliga Süd. Danach folgten einige Jahre im Amateurfußball. In den Jahren 2014, 2016 und 2019 konnten die Würzburger den Bayrischen Toto-Pokal mit nach Hause nehmen. Außerdem gewannen sie 2015 die Amateurmeisterschaft. Diese Pokale waren wohl mit die größten Erfolge in den letzten Jahren. In den Saisons 2016/17 und 2020/21 schafften die Rothosen zwar zweimal den Aufstieg in die 2. Bundesliga, wurden aber nach der Saison beide Male gleich wieder zum Drittligisten. In der aktuellen Saison 2021/22 gehört der Verein mit Platz 19 dem Keller der Tabelle an.

Lesen Sie dazu auch

Der TSV 1860 München im Kurzprofil

Der Verein TSV 1860 München, Turn- und Sportverein München von 1860 e. V., wird auch "Münchner Löwen", "1860" oder "Sechzger" genannt. Der Klub bezeichnet sich selbst gern als "Münchens Große Liebe" und ist im Münchner Stadtteil Giesing angesiedelt. Gegründet wurde der TSV am 15. Juli 1848, etablierte sich jedoch nach einem Verbot wegen "republikanischer Umtriebe" am 17. Mai 1860 neu. Die Fußballabteilung des Vereins besteht erst seit dem 25. April 1899. Auch wenn das bayerische Weiß-Blau der Fußballabteilung bekannter ist, sind die eigentlichen Vereinsfarben Grün und Gold.

In den 1960er Jahren konnte sich 1860 als stärkster Fußballverein Münchens rühmen. Sowohl der DFB-Pokal 1963/64 als auch die deutsche Fußballmeisterschaft 1966 gingen an die Sechzger. Im Jahr 1965 schaffte es 1860 sogar bis ins Finale des Europapokals, verlor das Spiel aber in London 0:2. Auch zwei Vizemeisterschaften (1931 und 1967) und einen ersten Pokalerfolg im Kriegsjahr 1942 gewannen die Münchner Löwen. Doch momentan sind sie auf Rang 9 der 3. Liga weit entfernt von derartigen Triumphen und dem Stadtrivalen FC Bayern München.