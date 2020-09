vor 43 Min.

Würzburger Kickers trennen sich von Trainer Schiele

Vor einigen Wochen war Michael Schiele noch gefeierter Aufstiegstrainer bei den Würzburger Kickers - nach drei Niederlagen zum Saisonstart ist er nun seinen Job los.

Zweitligist Würzburger Kickers trennt sich von Aufstiegstrainer Michael Schiele. Nach zwei Niederlagen in der Liga und dem Aus im DFB-Pokal stellte der Verein den Coach laut Mitteilung vom Dienstag "als Folge der sportlichen Entwicklung" frei.

Neuer Cheftrainer der Unterfranken wird Marco Antwerpen. Der 48-Jährige war in der vergangenen Saison mit Eintracht Braunschweig ebenfalls in die zweite Liga aufgestiegen. Er erhält einen Vertrag bis 2022.

Schon Schieles Vertragsverlängerung in Würzburg geriet zur Hängepartie

Schiele war seit Juni 2017 beim FC Würzburger Kickers zunächst als Co- und seit Oktober 2017 als Chef-Trainer tätig. In seiner dritten Saison gelang ihm mit den Kickers der Aufstieg in die 2. Bundesliga - die Verlängerung des damals auslaufenden Vertrags mit dem beliebten Coach geriet aber im Sommer zur Hängepartie. Erst nach dem Aufstieg unterschrieb Schiele einen neuen Vertrag in Würzburg.

Sein Ende als Trainer der Würzburger kommt nun überraschend. Der Verein gab in einer Stellungnahme bekannt: "Eine intensive und ausführliche Analyse der bisherigen Saisonvorbereitung sowie insbesondere die erreichten Ergebnisse haben zur Freistellung geführt. Der Verein ist zudem zur Überzeugung gekommen, das große Ziel Klassenerhalt – dem es alles unterordnen zu gilt – nur mit einem neuen Impuls erfolgreich anstreben zu können." (dpa, AZ)

