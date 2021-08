Wuppertaler SV gegen VfL Bochum im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Der Wuppertaler SV und VfL Bochum treffen im DFB-Pokal 21/22 aufeinander. Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream und einen Liveticker haben wir hier für Sie.

Die erste Runde des DFB-Pokals beginnt Anfang August. Bei dem klassenübergreifenden Turnier haben mitunter kleinere deutsche Vereine die Möglichkeit, gegen die Top-Clubs der Bundesliga anzutreten und sich so mit den besten Vereinen Deutschlands zu messen. Einen deutlichen Klassenunterschied gibt es auch zwischen dem Wuppertaler SV und dem VfL Bochum: Während die Wuppertaler in der Regionalliga spielen, ist Bochum gerade als Tabellenerster von der 2. Liga in die Bundesliga aufgestiegen.

Alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokalspiels haben wir hier für Sie.

Wuppertaler SV - VfL Bochum: Termin und Uhrzeit für den Anstoß im DFB-Pokal

Der Wuppertaler SV trifft am 7. August 2021 in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den VfL Bochum. Die Uhrzeit für den Anstoß ist an diesem Termin um 15.30 Uhr.

Wuppertaler SV gegen den VfL Bochum: Übertragung live im TV und Stream - Free-TV?

Die Begegnung zwischen dem Wuppertaler SV und dem VfL Bochum wird es nicht im Free-TV zu sehen geben. Das Pokal-Spiel wird ausschließlich im Pay-TV zu sehen sein und von Sky übertragen. Hier die wichtigsten Informationen zur Partie auf einen Blick:

Spiel : Wuppertaler SV - VfL Bochum , 1. Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , 1. Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Samstag, 7. August 2021

Samstag, 7. August 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Stadion am Zoo , Wuppertal

, Übertragung im Free-TV: keine

keine Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Liveticker zu Wuppertal - Bochum: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis beim DFB-Pokal 2021/22

Unser Datencenter gibt Ihnen einen Überblick über die Ergebnisse und die Termine der nächsten Spiele des DFB-Pokals 2021/22.

Auch die Begegnung zwischen dem Wuppertaler SV und dem VfL Bochum können Sie hier über unseren Liveticker verfolgen. Kurz vor dem Spiel werden dann auch die Infos zur Aufstellung veröffentlicht. So verpassen Sie keine News und Resultate zu den DFB-Pokal-Begegnungen ihrer Lieblingsmannschaft.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal: Übertragung live auf Sky , ARD oder Sport 1? Welche Spiele laufen im Free-TV?

Wenn Sie alle 63 Begegnungen des DFB-Pokal-Turniers live im TV und Stream sehen möchten, dann müssen Sie ein Abonnement beim Pay-TV Sender Sky abschließen. Denn wie auch in der Bundesliga wird es die meisten Spiele des Turniers nur im Bezahlfernsehen zu sehen geben. Nur einzelne Begegnungen können Sie auch im Free-TV empfangen. Die ARD zeigt insgesamt neun Spiele des DFB-Pokals, während Sport1 ein Pokalspiel pro Runde im Free-TV zeigt. Im Ersten wird es in den ersten beiden Runden jeweils eine Begegnung zu sehen geben. Zwei Spiele im Achtelfinale sowie beide Halbfinalpartien und das Finale des DFB-Pokals zeigt ebenfalls die ARD.

Hier auf dieser Seite können Sie die entsprechenden Spiele kostenlos im Live-Stream der ARD verfolgen. Über diesen Link gelangen Sie zum Stream von Sport1.

Wuppertaler SV vs. VfL Bochum im DFB-Pokal: Bilanz und Infos zu den Vereinen

Die beiden Vereine sind in ihrer Geschichte bereits oft aufeinander getroffen - und das in den verschiedensten Klassen. Sowohl in der Bundesliga, als auch der Regional- und Oberliga sowie in der 2. Bundesliga sind sich der Wuppertaler SV und der VfL Bochum bereits begegnet. Allerdings liegt das letzte Spiel zwischen den Vereinen bereits mehr als 25 Jahre zurück: Am 23. April 1994 trennten sich die Mannschaften in der 2. Bundesliga mit einem 3:1 für Wuppertal.

Wuppertaler SV

Die besten Jahre des Vereins waren in den 70ern als die Wuppertaler noch in der Bundesliga mitspielen durften. Nach dem Abstieg 1975 konnte sich der Wuppertaler SV zumindest noch für einige Jahre in der 2. Liga halten, bevor dann ein Jahrzehnt in der Oberliga Nordrhein gespielt wurde. Neben einem kurzen Ausflug in die 2. Bundesliga in den 90ern gelang es den Wuppertalern nicht mehr zum Profi-Sport zurückzukehren. Aktuell spielt der Wuppertaler SV in der Regionalliga West.

VfL Bochum

Die Gegner der Wuppertaler haben zwar auch bereits über ein Jahrzehnt nicht mehr in der Bundesliga gespielt, halten sich aber konstant in der 2. Liga und haben aktuell als Tabellenerster erneut den Aufstieg in die Königsklasse des deutschen Fußballs geschafft. Seit den 70ern war Bochum neben wenigen Abstiegen in die 2. Liga eine Konstante in der Bundesliga und schaffte es nach Abstiegen oft direkt wieder zurück.

Das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Vereinen scheint also klar zu sein. Als Favorit geht der VfL Bochum ins Pokal-Match - auch wenn bei der letzten Begegnung der Vereine Wuppertal die Nase vorn hatte. (AZ)