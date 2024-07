Tour-Sieger Pogacar verzichtet auf Olympia

Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar verzichtet auf einen Start bei den Olympischen Spielen. Der überlegene Sieger der Frankreich-Rundfahrt wurde wieder aus dem slowenischen Aufgebot genommen. Seinen Platz im Straßenrennen nimmt Domen Novak ein.

«Leider wird Tadej Pogacar nicht dabei sein, da er seine Teilnahme aufgrund von extremer Müdigkeit abgesagt hat», sagte Uros Murn als Trainer der slowenischen Olympiamannschaft in einer Erklärung. Die Slowenen müssen neben Pogacar auch auf den dreimaligen Vuelta-Sieger Primoz Roglic verzichten, der bei der Tour de France nach einem Sturz verletzt aufgegeben hatte.

Der 25-Jährige Pogacar, der in Tokio Bronze gewonnen hatte, hätte im Einzelzeitfahren am Samstag und im Straßenrennen eine Woche später zu den Top-Favoriten auf Gold gezählt. Sein ärgster Konkurrent bei der Tour de France, der Däne Jonas Vingegaard, hatte seine Teilnahme bereits im Juni abgesagt. Pogacar hatte am Sonntag als erster Radprofi seit 26 Jahren das Double aus Tour de France und Giro d'Italia gewonnen.