Nach vier EM-Medaillen: Ringerin Niemesch beendet Karriere

Ringerin Luisa Niemesch beendet ihre aktive Laufbahn. Die 29-Jährige gehörte in den vergangenen Jahren zu den Vorzeigeathletinnen des Deutschen Ringer-Bunds (DRB) und holte bei den zurückliegenden vier Europameisterschaften jeweils eine Medaille - zweimal Silber, zweimal Bronze. 2016 in Rio de Janeiro und 2024 in Paris nahm die Sportlerin des nordbadischen Clubs SV Germania Weingarten an den Olympischen Spielen teil.

In Elsenfeld war Niemesch am Samstag zum achten Mal deutsche Meisterin geworden. Nach ihrem klaren Finalsieg gegen Eyleen Sewina hatte sie ihre Schuhe ausgezogen und in die Mitte der Matte gestellt - im Ringen die übliche Geste für das Karriereende. Anschließend winkte sie ins Publikum und wurde von den Fans in der Untermainhalle gefeiert.