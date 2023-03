PSG-Star Achraf Hakimi wegen Verdacht auf Vergewaltigung angeklagt

Eine Frau erhebt schwere Vorwürfe gegen Achraf Hakimi. Nun muss sich der Fußballprofi wegen des Verdachts auf Vergewaltigung verantworten.

Großer Wirbel bei Paris Saint-Germain, kurz vor dem Duell mit dem FC Bayern. Starspieler Achraf Hakimi ist wegen Verdacht auf Vergewaltigung angeklagt worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Nanterre ( Frankreich) auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. Demnach wurde der 24-Jährige am Donnerstag zu den Vorwürfen angehört.

Verdacht auf Vergewaltigung: Achraf Hakimi angeklagt

Die Vorwürfe gegen den früheren Spieler von Borussia Dortmund hatten bereits in den letzten Tagen den Weg an die Öffentlichkeit gefunden. Eine junge Frau hatte sich bei einer Polizeiwach ein Paris gemeldet und angegeben, von Hakimi vergewaltigt zu sein. Zunächst gab sie nur eine Erklärung ab und brachte den Fall nicht zur Anzeige.

Die Frau gab an, am 16. Januar erstmals Kontakt mit dem Marokkaner gehabt zu haben. Es handelte sich um Chats via Instagram. Am 25. Februar sei sie dann mit einem Uber-Taxi, welches der Fußballer bezahlte, zu Hakimis Haus in Boulogne gefahren.

In seinem Haus soll Hakimi die Frau dann gegen ihren Willen auf den Mund geküsst haben. Außerdem habe er ihre Kleidung hochgezogen, ihre Brüste geküsst und sie mit dem Finger penetriert. Alles trotz ihrer Proteste. Laut den Angaben der Frau konnte sie den Fußballprofi in der Folge mit dem Fuß zurückdrängen und einen Freund alarmieren. Dieser holte sie ab. Noch am selben Tag schilderte sie die Vorkommnisse auf einer Polizeiwache.

Anklage wegen Vergewaltigungs-Vorwürfen: Hakimis Anwältin weißt die Vorwürfe zurück

Hakimis Anwältin Fanny Colin gab eine Erklärung ab. "Die Anschuldigungen sind falsch. Er ist ruhig und steht der Justiz zur Verfügung", sagte sie zu den schweren Vorwürfen gegen ihren Mandanten.

Hakimi soll am am kommenden Mittwoch mit Paris Saint-Germain beim FC Bayern antreten. Dann fällt im Achtelfinal-Rückspiel die Entscheidung, wer das Viertelfinale in der Champions League erreicht. Ob der Marokkaner sein Team auf dem Platz unterstützen kann, ist unklar.