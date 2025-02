Adan Manzano während Super-Bowl-Berichts mit 27 Jahren gestorben

Der Sportreporter und Moderator Adan Manzano ist im Alter von 27 Jahren in New Oeleans gestorben. Das teilt sein Arbeitgeber Telemundo Kansas City mit. Er sei bei der Berichterstattung für Telemundo Kansas City und Tico Sports über den Super Bowl gestorben. Denn der Höhepunkt der NFL-Saison steht unmittelbar bevor. Die Philadelphia Eagles spielen in der Nacht auf Montag (deutsche Zeit), den 10. Februar, gegen die Kansas City Chiefs.

Das Unglück ereignete sich bereits am Mittwoch, heißt es in dem Statement. „Wir arbeiten mit den Behörden bei der Untersuchung dieses tragischen Ereignisses zusammen“, schreibt Telemundo Kansas City.

Adan Manzano hinterlässt offenbar kleine Tochter

Laut eines Berichts der Bild sei erst im vergangenen Jahr die Ehefrau von Manzano bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Das Paar hinterlasse eine einjährige Tochter.

„Adan war ein außergewöhnlicher Profi und ein aufstrebender Star, dessen Hingabe und Talent sich in seiner Arbeit widerspiegelte. Wir werden Adan, seine Leidenschaft für den Sport und die Beiträge, die er für die lokale Gemeinschaft geleistet hat, sehr vermissen“, schreibt der spanischsprachige Sender Telemundo Kansas City.

Icon Vergrößern Offenbar ist die Ehefrau von Manzano bereits im vergangenen Jahr gestorben. Foto: Adan Manzano/Instagram Icon Schließen Schließen Offenbar ist die Ehefrau von Manzano bereits im vergangenen Jahr gestorben. Foto: Adan Manzano/Instagram

Manzano kurz vor NFL-Höhepunkt in der Nähe von New Orleans gestorben

Laut Medienberichten ist der in Mexiko geborene Manzano in einem Hotel in Kenner, Laos, etwas außerhalb von New Orleans, gestorben. Die Autopsie sei abgeschlossen, die Todesursache stehe jedoch bisher nicht fest. Eine Fremdeinwirkung könne bisher nicht ausgeschlossen werden, berichtet t-online. Jedoch habe es keine offensichtlichen Anzeichen eines Traumas an seinem Körper gegeben, erklärte das Büro des Gerichtsmediziners.

Manzano sollte in der dritten Saison in Folge über den Super Bowl berichten, heißt es bei Bild. Am Montagabend hatte der Reporter noch Fotos von der Eröffnungsfeier des Super Bowls im Superdome veröffentlicht – bei seinem Einsatz hatte er diese Woche bereits Travis Kelce, Patrick Mahomes und andere Chiefs-Spieler interviewt.