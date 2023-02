Augsburger Panther verlieren 0:3 in Schwenningen

Die Augsburger verlieren auch in Schwenningen, diesmal mit 0:3. Der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz ist damit nur noch unter äußerst wundersamen Umständen zu schaffen.

Die ohnehin kaum noch existente Mini-Chance der Augsburger Panther, zu den Eisbären Berlin aufzuschließen, wird in Kürze endgültig zerplatzen. Da die Hauptstädter, die den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegen, am Freitagabend gegen Frankfurt mit 3:1 gewannen und Augsburg gleichzeitig sein Auswärtsspiel in Schwenningen mit 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) verlor, beträgt der Abstand nun 21 Punkte. Exakt so viele, wie in den letzten sieben Saisonspielen maximal zu vergeben sind. Berlin müsste also alles verlieren und Augsburg alles gewinnen, um noch den Sprung ans rettende Ufer zu schaffen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr...

Personell griff am Freitag in die Wechselkiste und gewährte John Rogl mal wieder eine Chance. Zuletzt hatte der Verteidiger am 8. Januar spielen dürfen. Danach war er Stammgast auf der Tribüne. Dort traf er häufig Marcel Barinka, der gegen Schwenningen aber ebenfalls auf dem Eis stand. Pausieren mussten diesmal David Warsofsky und Mirko Sacher. Zudem fehlten Adam Payerl (gesperrt) und der angeschlagene David Stieler.

Schwenningen kombinierte ansehnlich, Augsburg mit Chancenwucher

Auf dem Eis stand zum wiederholten Mal in dieser Saison das Duell zwischen Schwenningens Torwart Joacim Eriksson und den versammelten Augsburger Offensivbemühungen auf dem Programm. Der Schwede parierte im ersten Drittel stark gegen Wade Bergman und Vinny Saponari. Anfangs des zweiten Durchgangs war es dann erst Drew LeBlanc, der vergab, ehe auch Sebastian Wännström an seinem Landsmann scheiterte.

Schwenningen wiederum kombinierte zwar ansehnlich, hatte aber noch keine hochkarätigen Chancen. Markus Keller im AEV-Tor musste nur sporadisch eingreifen. Doch angesichts des Augsburger Chancenwuchers kam, was kommen musste. Miks Indrasis durfte aus kurzer Distanz ungestört zum 1:0 für die Gastgeber einschieben (30.). In Unterzahl kassierten die Augsburger dann auch gleich noch den zweiten Gegentreffer durch Ville Lajunen (36.).

Die Partie nahm nun den inzwischen hinlänglich bekannten Verlauf: Nach gutem, aber torlosen Beginn, brachten die Gegentreffer das Selbstverständnis der Panther ins Wanken. Augsburger Offensivbemühungen wurden seltener. Und wenn die Panther doch einmal gefährlich vors gegnerische Tor kamen, gesellte sich auch noch Pech zum Unvermögen. Adam Johnson traf nur den Pfosten. Auf der anderen Seite sorgte Phil Hungerecker für die Entscheidung und stellte auf 3:0.

Augsburger Panther: Keller – Haase, Bergman; Rogl, Gregorc; Länger, Lamb – Kuffner, Soramies, Wännström; Puempel, LeBlanc, Broadhurst; Barinka, Johnson, Saponari; Trevelyan, Clarke, Volek

Tore 0:1 Indrasis (30.), 0:2 Lajunen (36.), 0:3 Hungerecker (52.)