Der aktuelle Kader der Augsburger Panther: alle Spieler in der Übersicht

Die Augsburger Panther starten in eine neue Spielzeit in der DEL. Personell hat sich einiges verändert. Der Kader des AEV für die Saison 2022/23 im Überblick.

Am Freitag fällt der Startschuss für eine neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL). Auch für die Augsburger Panther geht es dann auf dem Eis wieder heiß her. In der vergangenen Spielzeit verpasste das Traditionsteam aus der Fuggerstadt die Play-offs, was sich aus der Sicht des neuen Trainers Bill Russel auf keinen Fall wiederholen soll.

Nicht nur auf der Position des Coaches hat sich etwas verändert, auch der Kader des AEV wurde in der Saisonpause ordentlich durcheinandergewirbelt. Wir geben einen Überblick, wer in der Saison 2022/23 das Trikot der Panther trägt.

Augsburger Panther: AEV-Spieler im Kader der Saison 2022/23

Die Torhüter

Dennis Endras

Rückennummer : 44

: 44 Nationalität : deutsch

: deutsch Geburtsdatum : 14. Juli 1985

: 14. Juli 1985 Beim AEV seit: 2022 (zuvor von 2008 bis 2011)

Markus Keller

Rückennummer : 35

: 35 Nationalität : deutsch

: deutsch Geburtsdatum : 19. August 1989

: 19. August 1989 Beim AEV seit: 2018 (zuvor von 2013 bis 2015)

Die Verteidiger

David Warsofsky

Rückennummer : 55

: 55 Nationalität : US-amerikanisch

: US-amerikanisch Geburtsdatum : 30. Mai 1990

: 30. Mai 1990 Beim AEV seit: 2022

Brady Lamb

Rückennummer : 2

: 2 Nationalität : kanadisch

: kanadisch Geburtsdatum : 15. August 1988

: 15. August 1988 Beim AEV seit: 2014

Wade Bergman

Rückennummer : 47

: 47 Nationalität : US-amerikanisch

: US-amerikanisch Geburtsdatum : 9. September 1990

: 9. September 1990 Beim AEV seit: 2020

Blaz Gregorc

Rückennummer : 15

: 15 Nationalität : slowenisch

: slowenisch Geburtsdatum : 18. Januar 1990

: 18. Januar 1990 Beim AEV seit: 2022

Henry Haase

Rückennummer : 4

: 4 Nationalität : deutsch

: deutsch Geburtsdatum : 25. Juni 1993

: 25. Juni 1993 Beim AEV seit: 2018

Niklas Länger

Rückennummer : 65

: 65 Nationalität : deutsch

: deutsch Geburtsdatum : 29. Mai 2001

: 29. Mai 2001 Beim AEV seit: 2020

John Rogl

Rückennummer : 28

: 28 Nationalität : deutsch

: deutsch Geburtsdatum : 3. Mai 1996

: 3. Mai 1996 Beim AEV seit: 2018

Mirko Sacher

Rückennummer : 12

: 12 Nationalität : deutsch

: deutsch Geburtsdatum : 1. November 1991

: 1. November 1991 Beim AEV seit: 2022

Die Stürmer

Drew LeBlanc

Rückennummer : 19

: 19 Nationalität : US-amerikanisch

: US-amerikanisch Geburtsdatum : 29. Juni 1989

: 29. Juni 1989 Beim AEV seit: 2015

Vinny Saponari

Rückennummer : 74

: 74 Nationalität : US-amerikanisch

: US-amerikanisch Geburtsdatum : 15. Februar 1990

: 15. Februar 1990 Beim AEV seit: 2021

Michael Clarke

Rückennummer : 49

: 49 Nationalität : kanadisch

: kanadisch Geburtsdatum : 29. April 1994

: 29. April 1994 Beim AEV seit: 2020

Christian Hanke

Rückennummer : 25

: 25 Nationalität : deutsch

: deutsch Geburtsdatum : 10. Juli 2003

: 10. Juli 2003 Beim AEV seit: 2022

Ryan Kuffner

Rückennummer : 17

: 17 Nationalität : kanadisch

: kanadisch Geburtsdatum : 12. Juni 1996

: 12. Juni 1996 Beim AEV seit: 2022

Matt Puempel

Rückennummer : 73

: 73 Nationalität : kanadisch

: kanadisch Geburtsdatum : 24. Januar 1993

: 24. Januar 1993 Beim AEV seit: 2021

Adam Payerl

Rückennummer : 11

: 11 Nationalität : kanadisch

: kanadisch Geburtsdatum : 4. Mai 1991

: 4. Mai 1991 Beim AEV seit: 2018

Lennard Lieneck

Rückennummer : 72

: 72 Nationalität : deutsch

: deutsch Geburtsdatum : 10. März 2004

: 10. März 2004 Beim AEV seit: 2022

Samuel Soramies

Rückennummer : 26

: 26 Nationalität : deutsch

: deutsch Geburtsdatum : 30. Juni 1998

: 30. Juni 1998 Beim AEV seit: 2022

David Stieler

Rückennummer : 21

: 21 Nationalität : deutsch

: deutsch Geburtsdatum : 20. Juli 1988

: 20. Juli 1988 Beim AEV seit: 2016

T.J. Trevelyan

Rückennummer : 24

: 24 Nationalität : kanadisch

: kanadisch Geburtsdatum : 6. März 1984

: 6. März 1984 Beim AEV seit: 2011

Justin Volek

Rückennummer : 9

: 9 Nationalität : deutsch

: deutsch Geburtsdatum : 8. Februar 2002

: 8. Februar 2002 Beim AEV seit: 2022

Sebastian Wännström

Rückennummer : 40

: 40 Nationalität : deutsch

: deutsch Geburtsdatum : 3. März 1991

: 3. März 1991 Beim AEV seit: 2022

Adam Johnson

Rückennummer : 27

: 27 Nationalität : US-amerikanisch

: US-amerikanisch Geburtsdatum : 22. Juni 1994

: 22. Juni 1994 Beim AEV seit: 2022

Terry Broadhurst

Rückennummer : 37

: 37 Nationalität : US-amerikanisch

: US-amerikanisch Geburtsdatum : 30. November 1988

: 30. November 1988 Beim AEV seit: 2022

Der Trainer

Peter Russell

Nationalität : britisch

: britisch Geburtsdatum : 20. Juni 1974

: 20. Juni 1974 Beim AEV seit: 2022

