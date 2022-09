Streaming, Free-TV, Termine: So sind die DEL-Spiele der Augsburger Panther zu sehen

Wer Zugriff auf alle Spiele der Augsburger Panther live im Stream will, benötigt MagentaSport. Bei der DEL-Übertragung im Free-TV gibt es eine Änderung.

Wer alle Spiele der Augsburger Panther sehen will, muss bei MagentaSport einschalten, dem Streamingdienst der Deutschen Telekom. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu.

Wie sind die Spiele der Augsburger Panther live im TV zu sehen?

Nach wie vor bei MagentaSport, dem Sport-Streamingdienst der Deutschen Telekom. Den Sender gibt es seit 2014, unter dem Namen Telekom Sport (bis 2019) übertrug der Sender zuerst die Spiele der Deutschen Basketball-Bundesliga. Später kamen immer neue Sportangebote dazu. Aktuell sind bei dem Sender die Partien der 3. Liga im Fußball, die der Basketball-Bundesliga und eben die der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) zu sehen. Außerdem hat sich MagentaSport die Exklusivrechte für die Fußball-WM 2022 und die Fußball-Europameisterschaft im Jahr 2024 gesichert.

Wie ist MagentaSport zu empfangen?

Weil es sich hier um einen Streamingdienst handelt, ist das Signal ausschließlich über das Internet zu empfangen. Bedeutet: Benötigt wird entweder ein internetfähiges TV-Gerät, ein Digitalreceiver oder ein Streamingstick, der an einen Fernseher angeschlossen werden kann. Alternativ kann auf nahezu allen Tablets oder Laptops die App von MagentaSport installiert werden. Wer darauf Wert legt, das Signal auf den Fernseher zu senden, kann den Laptop via Airplay oder HDMI-Kabel mit dem TV-Gerät verbinden.

Was kostet MagentaSport?

Nachdem der Dienst auch ein Anreiz der Telekom sein soll, neue Kunden zu gewinnen, ist er für jemanden mit einem Vertrag bei dem Telekommunikationsunternehmen etwas günstiger: Für Telekom-Kunden, die einen Laufzeitvertrag von MagentaTV haben oder einen Festnetz-, Internet- oder Mobilfunkvertrag, kostet der Sender 4,95 Euro pro Monat. Für Neukunden ist das Nutzen des Dienstes die ersten zwölf Monate sogar kostenlos. Wer kein Telekom-Kunde ist, kann entweder ein Jahres- oder Monatsabo abschließen. Der Jahresvertrag schlägt monatlich mit 9,95 Euro zu Buche, das monatlich kündbare Abo kostet 16,95 Euro.

Gibt es einzelne AEV-Spiele im Free-TV zu sehen?

Ja, allerdings gibt es hier eine Änderung. Übertrug bislang Sport1 die Spiele der DEL im Free-TV, hat sich nun der TV-Sender ServusTV die Rechte daran gesichert. Bis Anfang Februar überträgt der Sender immer sonntags insgesamt 18 Partien der Deutschen Eishockey Liga. Das erste Livespiel bei ServusTV Deutschland steigt am 18. September, wenn Red Bull München die Adler Mannheim empfängt. Die Augsburger Panther werden am Sonntag, 30. Oktober, zu sehen sein: Ab 15.15 Uhr wird das Heimspiel gegen die Kölner Haie übertragen.

Wie sieht der Rahmenterminkalender aus?

Die Hauptrunde der neuen Saison beginnt am 15. September und läuft bis zum 05. März. Die Play-offs beginnen am 8. März mit der ersten Runde, die wie gewohnt im „Best-of-Three“-Modus ausgespielt wird. Alle folgenden Play-off-Runden werden wieder im „Best-of-Seven“-Modus ausgespielt. Sollte es im Finale zu einem siebten Spiel kommen, wird der Meister am 27. April 2023 gekürt.

Nach dem Abstieg der Krefeld Pinguine sind die Löwen Frankfurt in die DEL aufgestiegen. So erstreckt sich die Hauptrunde wieder über 60 Spieltage, wobei jeder der 15 Vereine insgesamt 56 Spiele (28 Heimspiele) zu absolvieren hat und an vier Spieltagen spielfrei bleibt. Unterbrochen wird die Saison vom 7. bis zum 11. November für das sogenannte International Break, in diesem Zeitraum wird der Deutschland Cup ausgetragen.

Für die Panther steht Anfang des neuen Jahres ein Leckerbissen an: Die Kölner Haie tragen am 3. Dezember 2022 nicht nur das traditionelle Wintergame gegen Mannheim aus, sondern werden zwei weitere Freiluft-Spiele absolvieren, darunter am 8. Januar auch das Heimspiel gegen die Augsburger Panther.