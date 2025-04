Ein deutscher Meister für die Panther

Ein Ziel von Larry Mitchell bei der Kaderplanung für die kommende Saison in der Deutschen Eishockeyliga lautete: „Wir wollen größer werden.“ Will heißen: Das Körperspiel der Panther in der vergangenen Spielzeit war ausbaufähig. Insofern passt die jüngste Neuverpflichtung des DEL-Gründungsmitglieds in das Beuteschema des Sportdirektors. Die Augsburger gaben die Verpflichtung von Ryan Button vom DEL-Konkurrenten Grizzlys Wolfsburg bekannt. Der Verteidiger ist 1,85 Meter groß und wiegt 90 Kilogramm. Der gebürtige Kanadier aus Edmonton spielt bereits seit elf Jahren in der DEL und besitzt zudem einen deutschen Pass. Von den Iserlohn Roosters (2014 – 2017) ging es über den EHC Red Bull München (2017 – 2019) schließlich nach Wolfsburg (2019 – 2025).

Button feiert die Meisterschaft mit Red Bull München

515 DEL-Einsätze, 37 Tore und 133 Assists sowie ein Plus/Minus-Wert von +30 stehen dabei in der Statistik des Abwehrspielers. Im Jahr 2018 feierte Button mit Red Bull München den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. In der abgelaufenen Hauptrunde war er mit 59 Prozent gewonnener Kämpfe um die Scheibe der beste Zweikämpfer seines Teams. Buttons Passquote von rund 84 Prozent machte ihn zudem zu einem wertvollen Aufbauspieler. Der Linksschütze erhielt viel Eiszeit im Unterzahlspiel. Aber auch im Powerplay setzte Trainer Mike Stewart immer wieder auf den 34-Jährigen. Da die Grizzlys erstmals seit Jahren die Play-offs verpassten, machten Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf und Stewart einen Schnitt im Kader. Zehn Profis mussten Wolfsburg verlassen, darunter Button. Der Deutsch-Kanadier dürfte ein Ersatz für Mick Köhler sein, der die Panther verlässt. „Mit Ryan Button holen wir uns die nötige Variabilität, viel DEL-Erfahrung und Führungsqualitäten ins Team“, sagt Mitchell über den zweiten Neuzugang nach Torwart Peyton Jones.

Ebenfalls in das Anforderungsprofil von Mitchell passt Fabrizio Pilu von den Adlern Mannheim. Nach Informationen unserer Redaktion hat der 22-Jährige einen Vertrag in Augsburg unterschrieben. Der gebürtige Mannheimer ist 22 Jahre jung und hat bereits über 200 DEL-Partien für die Adler und die Nürnberg Ice Tigers absolviert. Mit 1,83 Metern bringt Pilu auch die nötige Physis mit, die sich der AEV-Sportdirektor wünscht. In der Abwehr stünden dann mit den bereits verpflichteten Button, Maximilian Renner und Leon van der Linde vier Spieler im Kader. Ein verbessertes AEV-Angebot hat der beste Panther-Verteidiger Thomas Schemitsch vorliegen. Der Kanadier mit österreichischen Wurzeln hat sich bislang nicht entschieden. Sollte Schemitsch zusagen, wären noch zwei Importstellen in der Defensive offen. Die Zukunft von Kapitän Dennis Reul, der nach einer Gehirnerschütterung zum Saisonfinale ausfiel, und Kristian Blumenschein ist weiterhin nicht geklärt.

Was macht Panther Alexander Oblinger?

Im Sturm werden Nationalspieler Tim Wohlgemuth von den Kölner Haien und Enrico Henriquez Morales vom ERC Ingolstadt als Neuzugänge gehandelt. Die Zukunft des gebürtigen Augsburgers Alexander Oblinger und des Deutsch-Kanadiers Jason Bast ist noch offen. Auch Justin Volek haben die Panther bisher nicht als Abgang vermeldet. Der Außenstürmer wird jedoch nach drei Jahren in Augsburg wahrscheinlich den Klub verlassen.