AEV will zeigen, dass sich Geschichte nicht wiederholt

Im Rückblick war der zehnte Spieltag der vergangenen Saison eine Art Kipppunkt. Bis dahin hatten die Augsburger Panther unter ihrem Trainer Ted Dent 17 Punkte gesammelt und belegten in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) den fünften Platz. 4:2 hatte der AEV in der neuen Münchner Arena gewonnen. Alexander Oblinger, zweimal Donald Busdeker und Riley Damiani hatten die Treffer erzielt. Den Sieg verdankte die Mannschaft aber vor allem dem überragenden Strauss Mann im AEV-Tor. Überall herrschte Optimismus, nichts deutete auf den folgenden Absturz hin. Der aber kam. Zehn Spieltage später standen die Panther immer noch mit 17 Punkten da und waren in der Tabelle bis auf Rang zwölf durchgereicht worden.

AEV-Trainer Ted Dent musste gehen

Sportdirektor Larry Mitchell und die Klubführung hatten gegen alle Kritik bis dahin an Dent festgehalten, mussten dann aber doch reagieren. Der Trainer hatte ganz offensichtlich kein Rezept gegen die Krise gefunden. Am 27. November trennten sich die Panther von dem US-Amerikaner. „Die Saison hatte mit 17 Zählern aus zehn Partien vielversprechend begonnen, die Hoffnung auf ein besseres Jahr war bei allen spürbar. Nach dem gefeierten Derbysieg in München Mitte Oktober ging es dann zu schnell in die falsche Richtung“, ließ sich Hauptgesellschafter Lothar Sigl in der Pressemitteilung zitieren. Sportdirektor Mitchell übernahm den Trainerposten in Doppelfunktion, der Rest inklusive knappem Klassenerhalt ist Geschichte.

Panther müssen nach Bremerhaven

Die Frage, ob sich diese wiederholt, könnte schon am Freitagabend verneint werden, wenn die Panther ab 19.30 Uhr in Bremerhaven gastieren. Die Ausgangslage ist auffallend ähnlich. Wieder sind die Panther gut in die Saison gestartet und rangieren mit 15 Zählern auf Platz sieben der DEL. Vor einem Jahr setzte es am elften Spieltag ein ernüchterndes 0:4 im Heimspiel gegen Straubing. Diesmal muss die Mannschaft nach Bremerhaven. Das Auswärtsspiel im hohen Norden ist traditionell mit der längsten Busfahrt verbunden. 782 Kilometer liegen zwischen dem Curt-Frenzel-Stadion und der Eisarena am Wilhelm-Kaisen-Platz.

Als die Mannschaft Donnerstagfrüh aufbrach, blieben einige Sitze leer. Dass Thomas J. Trevelyan erst einmal verletzt ausfällt, hatten die Panther schon am Mittwoch bekannt gegeben. Am Donnerstag gesellten sich der Verteidiger Fabrizio Pilu und Torwart Michael Garteig dazu. Beide sind angeschlagen. Ebenfalls nicht dabei ist mit Moritz Wirth ein weiterer Verteidiger. An seiner Stelle durfte Liron Pellizzari mit nach Bremerhaven fahren. Ihn hatten die Panther im Mai mit einem Profivertrag ausgestattet. Seitdem ist der gebürtige Augsburger, der aus dem AEV-Nachwuchs stammt, in der DEL spielberechtigt.

Jüngster DEL-Spieler der Augsburger Panther

Vieles deutet darauf hin, dass er gegen die Fischtown Pinguins sein Debüt in der höchsten deutschen Spielklasse feiern wird, immerhin sitzt er als siebter Verteidiger auf der Bank. Das ist deshalb speziell, weil Pellizzari gerade mal 16 Jahre und acht Monate alt ist. Ende September schrieb der Mannheimer Jung-Profi Max Penkin deutsche Eishockey-Geschichte. Im Alter von 16 Jahren, drei Monaten und acht Tagen machte er sich beim 7:1-Sieg gegen Berlin zum jüngsten Torschützen in der DEL-Historie. Damit löste er keinen Geringeren als seinen heutigen Co-Trainer Marcel Goc ab. Der war bei seinem ersten DEL-Treffer am 21. März 2000 gegen Oberhausen 16 Jahre, 6 Monate und 26 Tage jung.

Pellizzari hingegen soll sich in erster Linie ums Toreverhindern kümmern. In der Vorbereitung hatte er gegen Linz schon einmal bei den Profis gespielt. Sportdirektor Mitchell lobte den 16-Jährigen nach der Vorbereitung. „Er ist für sein Alter physisch schon sehr weit. Auf dem Eis verfügt er über ein breites Skills-Set.“ Er solle möglichst viel mit den Profis trainieren, wenngleich er im Spielbetrieb überwiegend für die U20 vorgesehen sei. Mitchell weiter: „Wenn er hart an sich arbeitet, kann er sich aber vielleicht schon bald seinen Traum vom ersten Spiel in der DEL erfüllen. Unsere Unterstützung hat er.“ Gut möglich, dass der Traum bereits an diesem Freitag Realität wird.