Warum Grenier der Schlüsselspieler der Panther wird

Die Eishockeysaison ist noch jung. Die Fans müssen genau hinschauen, um zu erkennen, welcher der 15 Neuzugänge gerade über das Eis flitzt. Auch der neue Coach Bill Peters ist diesbezüglich noch nicht sattelfest. Ein Profi ragt jedoch heraus, im buchstäblichen Sinn und mit seinen Aktionen. Alexandre Grenier ist unübersehbar der Königstransfer der Panther. Nachdem die Kölner ihrem Torjäger kein neues Vertragsangebot vorgelegt hatten, griff Augsburgs Sportdirektor Larry Mitchell zu. Der 1,95 Meter große Stürmer sollte der Königstransfer des Sommers sein und bestätigt das mit starken ersten Auftritten im AEV-Dress.

Zum 3:2-Erfolg im ersten Heimtest gegen die Graz 99ers steuerte der 33-Jährige die beiden ersten Treffer bei. Zudem führte Grenier die Panther als Kapitän auf das Eis. Noch rotiert das Amt des Spielführers im Team. Der Zwei-Meter-Hüne auf Kufen ist jedoch bereits als Dreh- und Angelpunkt in der Mannschaft auszumachen. Grenier selbst gibt sich im Interview nach dem ersten Heimspiel zurückhaltend. Das C sei nur ein Buchstabe auf dem Trikot. „Jeder hat seine Rolle. Ich bin hier, um meinen Job so gut wie möglich zu machen.“ Im Duell mit dem österreichischen Spitzenklub traf Grenier auch auf seine letztjährigen Haie-Teamkollegen Nick Bailen und Josh Curry. Grenier war jedoch der auffälligste Spieler auf dem Eis.

Nach sechs Testspielen ist der Kanadier, der selbst fünf Partien bestritt (gegen den EHC Biel-Bienne setzte er aus), mit vier Treffern bislang der torgefährlichste AEV-Stürmer. Das war angesichts seiner Vorjahresstatistik bei den Kölner Haien mit 27 Treffern in 58 DEL-Einsätzen inklusive Play-offs auch zu erwarten. Trainer Peters war die Bedeutung von Grenier für die Panther von Anfang an bewusst. Nach den ersten Tests sieht sich der Coach bestätigt: „Grenier ist ein Schlüsselspieler für uns. Er spielt bei fünf gegen fünf genauso wie im Powerplay und in Unterzahl. Er kann zudem auf der rechten Seite zum Bully gehen. Er ist ein Stürmer, auf den wir auch in der Zukunft stark bauen werden.“

Im Überzahlspiel wartet viel Arbeit auf Panther-Trainer Peters

Der nächste Einsatz von Grenier und den Panthern folgt am kommenden Freitag um 19.30 Uhr im Curt-Frenzel-Stadion gegen die Black Wings Linz. Am Sonntag um 15 Uhr schließt sich die DEL-Generalprobe bei den Schwenninger Wild Wings an. Bis dahin will Trainer Peters seine endgültigen Überzahlformationen gefunden haben. In diesem Bereich wartet viel Arbeit auf den neuen Headcoach, wie gegen Graz zu sehen war. Nur eine von zahlreichen Powerplay-Situationen konnten die Augsburger zu einem Treffer nutzen. Es war das 2:0 durch Grenier. „Wir hatten jetzt von Spiel zu Spiel viele Personalwechsel im Kader. Am nächsten Wochenende werden wir hoffentlich zwei feste Überzahl-Formationen haben, mit denen wir in die Saison starten“, kündigt Peters an.

Grenier nennt den wichtigsten Faktor für den Erfolg

Alexandre Grenier freut sich ebenfalls auf die nächste Woche, auch weil dann seine Familie in Augsburg eintrifft. In der Vorbereitung hatte der Kanadier aus Laval ausgiebig Zeit, sich in seiner neuen Heimat allein umzusehen. Er sei schon fast überall in der Stadt unterwegs gewesen, habe auch einige Restaurants getestet. Was der Plärrer ist, wisse er jedoch bisher nicht, erzählt Grenier mit einem heftigen Augenzwinkern. Der Kanadier hinterlässt bislang einen starken Eindruck und wirkt bereit, um in die Saison zu starten. Was fehlt den Panthern, um nach drei mageren Jahren sportlich wieder durchzustarten? „Ich denke, die Chemie in der Mannschaft wird entscheidend sein. Der größte Faktor wird sein, wie wir zusammenhalten. Wenn wir das tun, werden wir erfolgreich sein“, sagt der Torjäger.