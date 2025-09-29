Zahlen zeigen: Defensive ist die Panther-Problemzone

Sechs Spiele sind in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) gespielt und so richtig schlau wird man bisher nicht aus der (mal wieder) neu formierten Panther-Mannschaft. Nach dem (mal wieder) nur knapp geschafften Klassenerhalt hat Sportdirektor Larry Mitchell den Kader im Sommer gründlich umgekrempelt. Dabei traf er auch einige schwierige Entscheidungen, unter anderem wurden Chris Collins keine Steine in den Weg gelegt. Zwei Jahre hatte der kanadische Torjäger in Augsburg gespielt und es in 100 Partien auf durchaus beachtliche 33 Tore und 30 Assists gebracht. Collins ging nach Österreich, steht nun in Graz unter Vertrag und hat in fünf Partien schon dreimal getroffen.

Ex-AEV-Torwart Strauss Mann spielt in Schweden

Torwart Strauss Mann bekam ebenfalls kein neues Vertragsangebot. Anders als Collins stand der US-Amerikaner lange ohne neuen Klub da, profitierte dann aber von einer Verletztenmisere beim schwedischen Topklub Skellefteå AIK. Im hohen Norden erinnerte man sich an Mann, weil er dort in der Saison 2021/22 schon 22 Partien absolviert und dabei offenbar einen guten Eindruck hinterlassen hatte.

Mitchell bastelte in Augsburg stattdessen einen Kader um den neuen Goalie Michael Garteig und Top-Verteidiger Thomas Schemitsch herum. Letzterer hatte sich trotz anderer DEL-Angebote für einen Verbleib beim AEV entschieden. Ältere Spieler wie Alexander Oblinger, Mark Zengerle oder Jason Bast bekamen keine neuen Arbeitspapiere mehr. „Wir waren meiner Meinung nach zu erfahren, zu alt. Wir mussten jünger werden, schneller werden“, sagte Mitchell zur Begründung. Stattdessen verpflichtete er jüngere Profis wie Alexander Blank, Tim Wohlgemuth und Enrico Henriquez. Außerdem räumte er selbst wieder die Trainerbank und holte den NHL-erfahrenen Bill Peters.

Panther kassieren viele Gegentore

Nach sechs Spielen ist offensichtlich, dass diese Umwälzungen innerhalb der Mannschaft noch nicht abgeschlossen sind. Zwei Siegen (gegen Köln und Iserlohn) stehen vier Niederlagen (gegen Nürnberg, Mannheim, München und Straubing) gegenüber. Das bedeutet momentan Platz elf in der Tabelle. Das Torverhältnis gibt einen ersten Hinweis auf die Problemzone der Augsburger: die Defensive. Nur Dresden (30) und Frankfurt (28) haben bisher mehr Gegentore als die Panther (23) kassiert. Immerhin: 18 eigene Treffer sind ein guter Wert im Tabellenkeller.

Ex-Kapitän Denis Reul war in der vergangenen Saison vielleicht nicht mehr der Schnellste auf dem Eis, dafür blockte er am erfolgreichsten gegnerische Schüsse. Mit großem Abstand führte er die Rangliste nach dem Abschluss der Hauptrunde der vergangenen Saison an. Ganze 107 Mal hatte er seinen Körper in die Flugbahnen der Pucks gestellt. Reul hat inzwischen seine Karriere beendet. Sein potenzieller Nachfolger beim AEV heißt Ryan Button, der mit acht geblockten Schüssen auf Platz 16 der DEL liegt. Als Team stehen die Panther in dieser bisweilen schmerzhaften Kerndisziplin auf Rang vier.

Abwehrverhalten ist noch ausbaufähig

Ansonsten allerdings ist das Abwehrverhalten ausbaufähig, geht man nach den Zahlen. 364 gewonnene Zweikämpfe (45,2 Prozent) sind der schlechteste Wert der ganzen Liga. Zum Vergleich: Spitzenreiter ist in diesem Bereich Straubing, das 540 direkte Duelle gewonnen hat (55,8 Prozent). Keine andere Mannschaft hat bis jetzt mehr gegnerische Schüsse aufs eigene Tor zugelassen (205). Keine andere Mannschaft hat eine schlechtere Erfolgsquote am Bullypunkt: 44,7 Prozent. Auch das Spiel des AEV mit einem Mann weniger auf dem Eis hat noch Nachholbedarf. Schafften es die Adler Mannheim bisher, 94,4 Prozent ihrer Unterzahlsituationen ohne Gegentreffer zu überstehen, sind es bei Augsburg nur 68,7 Prozent. Deutlich schlechter ist diesbezüglich nur noch Frankfurt (57,1 Prozent).

Besser sehen die Statistiken auf der anderen Seite des Spielfeldes aus. Vor allem bei der Schusseffizienz sind die Panther stark. Eine Erfolgsquote von 13,6 Prozent ist der drittbeste Wert der Liga hinter Wolfsburg (16,1) und Nürnberg (14,5). Die Passquote sticht ebenfalls heraus, 82,7 Prozent der Zuspiele kommen an - Platz fünf in der DEL.

Das Gute und gleichermaßen Schlechte an Statistiken ist, dass sie keine Spiele gewinnen oder verlieren. Aber sie geben Hinweise, wo Schwachstellen liegen. Und sie verraten, dass AEV-Trainer Bill Peters noch viel Arbeit vor sich hat.