Beim AEV gibt es einen neuen Vertrag und einige Gerüchte

Die Panther-Profis sind längst in Sommerpause, die Nordamerikaner nach Hause geflogen. Wer im August, wenn die Vorbereitung auf die nächste Saison beginnt, wieder nach Augsburg zurückkehrt, ist in vielen Fällen noch offen. Panther-Sportdirektor Larry Mitchell bastelt dieser Tage unter Hochdruck am neuen Kader. Und hat nun die erste Ausländer-Lizenz vergeben. Wie die Panther am Freitag bekannt gaben, hat Donald Busdeker einen neuen Vertrag bekommen. Der 25-jährige US-Stürmer zählte zu den wenigen positiven Überraschungen der vergangenen Saison (10 Tore/13 Vorlagen). Mit gemessenen 158,6 km/h war einer seiner Schüsse der härteste aller Pantherschüsse in der abgelaufenen Hauptrunde.

