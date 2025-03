Panther bestätigen: Der Vertrag mit Kunyk wird verlängert

Gerüchte darum gab es schon länger, nun haben es die Augsburger Panther offiziell bestätigt: Der Vertrag mit Center Cody Kunyk wird verlängert. Das heißt, der 34-jährige wird auch in der Saison 2025/26 für den AEV stürmen.

Cody Kunyk bleibt bei den Panther: Er gilt als wichtiger Spielmacher

Der 34-jährige Kanadier verpasste vergangene Spielzeit wegen einer Verletzung einen Teil der Spiele. Als er zum Saisonendspurt zurückkehrte, war er offenbar noch nicht ganz im Vollbesitz seiner Kräfte, stellte sich aber in den Dienst der Mannschaft. In 34 Partien erzielte er zwölf Tore und bereitete zehn vor. Mit einem Plus/Minus-Wert von +9 führte Kunyk diese Statistik teamintern mit großem Vorsprung an. Mit beinahe 20 Minuten Eiszeit pro Partie übernahm der Linksschütze in allen Spielsituationen Verantwortung und ging als Assistenzkapitän voran.

Icon Galerie 7 Bilder Mit diesen Spielern tritt der AEV in der kommenden Saison an.

Sportdirektor Larry Mitchell findet nur positive Worte für den Kanadier. Er begründet die Vertragsverlängerung von Kunyk so: „Cody Kunyk ist ein sehr kompletter Spieler, der zu den besten Panthern der letzten Saison zählte. Wie wertvoll er für uns ist, wurde während seines Ausfalls deutlich. Es ist kein Zufall, dass wir mit Cody im Line-up mehr gepunktet haben als ohne ihn.“

Larry Mitchell zur Personalie Kunyk: „Wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat“

Und Mitchell sieht noch weitere Stärken, auf die die Panther in der kommenden Saison nicht verzichten möchten: „Er ist spielintelligent, hat eine große Ruhe am Puck und trifft auch unter Druck viele richtige Entscheidungen. Als Spielmacher setzt er seine Teamkollegen immer wieder gut in Szene, sucht aber auch immer wieder selbst den Abschluss und ist torgefährlich. Wir sind froh, dass er sich für unser Angebot entschieden hat.“